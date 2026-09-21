Lanzan el primer tráiler de la secuela de 'Once upon a time in Hollywwod' protagonizada por Brad Pitt

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Netflix presentó de manera oficial el primer trailer de la película "Las nuevas desventuras de Cliff Booth". Esta nueva entrega es un largometraje secuela de la cinta Once Upon a Time in Hollywood, el cual cuenta nuevamente con la participación del actor Brad Pitt en el papel protagónico.

La producción fue dirigida por el reconocido cineasta David Fincher y está escrita por Quentin Tarantino. El primer vistazo a este proyecto revela el retorno del personaje principal en una historia y un ambiente oscuro.

¿De qué trata esta nueva película?

La historia central se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles durante el año 1977. Estos hechos ocurren exactamente ocho años después de los incidentes relacionados con la familia Manson. Durante este periodo, Clifford Booth asume múltiples oficios cotidianos para asegurar su subsistencia.

El especialista ahora ejerce variadas funciones operativas como barman, proyeccionista cinematográfico y solucionador de problemas para figuras prominentes del mundo del espectáculo.

Esta rutina laboral sufre una alteración absoluta cuando la representante de talentos Karen Crosby solicita sus servicios profesionales para ayudar al reconocido artista Charlie Peters en un asunto delicado.

A partir de este sorpresivo encuentro inicial, el argumento principal deriva hacia un denso relato delictivo que involucra distintos episodios de violencia, ambición y extorsión.

Para complementar el desarrollo de esta estructura narrativa, el reparto incorpora a varias figuras actorales reconocidas, incluyendo a Elizabeth Debicki, Timothy Olyphant, Scott Caan y Carla Gugino.

La película tendrá dos estrenos

La cinta contempla distintas etapas para lograr llegar al público general. En una primera fase comercial, la película contará con proyecciones exclusivas en salas con tecnología IMAX.

La distribución en estos espacios cinematográficos especializados comenzará formalmente el 25 de noviembre de este año en curso.

Tras finalizar este ciclo de exclusividad en cines, la cinta estará disponible en el catálogo de Netflix a partir del 23 de diciembre para todos los suscriptores de la plataforma.

De forma paralela al estreno digital, el universo narrativo de la obra experimentará una expansión hacia el formato literario. El ocho de diciembre saldrá al mercado editorial una novela oficial escrita por Quentin Tarantino, la cual profundizará exhaustivamente sobre las diversas labores profesionales del protagonista dentro de la industria.