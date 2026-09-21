Alianza estratégica: Perú y Polonia firman acuerdo en Nueva York contra la delincuencia transnacional

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Carlos Espá y el vice primer ministro de Polonia, Radosław Sikorski, suscribieron hoy en Nueva York un histórico Acuerdo de Extradición entre ambas naciones, en el marco de las actividades de la comitiva peruana liderada por la presidenta Keiko Sofía Fujimori durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fortalecimiento de la cooperación judicial y agilización de trámites

El tratado suscrito establece un marco normativo moderno que optimiza de manera sustancial los procedimientos de extradición entre Perú y Polonia. Mediante este mecanismo, ambas naciones garantizan que las personas procesadas o condenadas por delitos graves en una jurisdicción no encuentren refugio en el extranjero , asegurando la efectividad de las decisiones judiciales de cada Estado.

Asimismo, el documento prevé disposiciones específicas para la incautación de objetos, documentos y pruebas relevantes para los procesos penales. Esta medida permitirá a las autoridades judiciales de ambos países asegurar elementos probatorios fundamentales con mayor efectividad, combatiendo directamente el accionar de las redes delictivas transfronterizas.

De forma complementaria, el acuerdo simplifica notablemente los trámites administrativos interinstitucionales al eximir a la documentación oficial de legalizaciones y otras formalidades previas. Con esta desburocratización se reduce el tiempo de respuesta frente a requerimientos judiciales urgentes, dinamizando la cooperación en materia penal entre Lima y Varsovia.

#NoticiasTorreTagle en el #UNGA81 🇺🇳 | Perú y Polonia suscribieron acuerdo de extradición.



Canciller Carlos Espá y el Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, @sikorskiradek, firmaron Acuerdo de Extradición en Nueva York que fortalece la cooperación... pic.twitter.com/skBjpazo7t — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 21, 2026

Impulso a la agenda bilateral económica, ambiental y científica

Durante el encuentro, los diplomáticos destacaron los avances concretos en la ejecución de la hoja de ruta adoptada tras el X Mecanismo de Consultas Políticas realizado en 2025. En ese marco, se proyecta la próxima llegada de una delegación empresarial polaca al Perú, orientada a dinamizar el intercambio comercial, las inversiones y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio entre ambos mercados.

Paralelamente, las autoridades impulsan negociaciones para suscribir un memorando de entendimiento focalizado en la gestión ambiental y la sostenibilidad. Esta iniciativa busca promover la transferencia tecnológica y la cooperación en la protección de ecosistemas vulnerables frente a las exigencias globales en materia de cambio climático.

Finalmente, el diálogo ministerial abordó la colaboración técnica en sectores estratégicos como la seguridad energética y la investigación científica en la Antártida. Ambos países expresaron su voluntad de sostener una agenda de trabajo permanente que refuerce la presencia científica peruana y potencie el intercambio de conocimientos en áreas de interés mutuo.

En ese sentido, la delincuencia transnacional encuentra una respuesta firme a través de alianzas diplomáticas que fortalecen la institucionalidad, cierran el paso a la impunidad y consolidan la presencia del Perú en los principales foros internacionales.