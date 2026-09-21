Miguel Torres pide definir sobre facultades: "Deberíamos concentrarnos en darles las herramientas"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Miguel Torres, realizó un firme llamado a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para que defina a la brevedad la votación sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo.

Llamado a la reflexión ante demoras en el dictamen

El titular del Poder Legislativo enfatizó la urgencia de acelerar la toma de decisiones dentro del grupo de trabajo parlamentario, remarcando que el tiempo transcurrido exige dar paso sin más dilaciones a soluciones normativas concretas que beneficien de manera directa a la población.

"Yo invoco a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a tomar una decisión y a permitir, de esta manera, que los peruanos puedan gozar de soluciones, de herramientas, de instrumentos que les permita salir adelante", manifestó.

En esa misma línea, Torres precisó que las facultades solicitadas no son meros trámites administrativos, sino que contemplan reformas estructurales destinadas a reorganizar la administración pública, fortalecer el aparato estatal y hacer frente a emergencias nacionales de gran magnitud.

"No solamente poder darnos una situación adecuada para enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, sino para poner orden dentro de la administración pública. Entonces, no tener un pronunciamiento en un momento conforme el reglamento lo dispone, pues tiene que llamarnos a la reflexión", señaló.

El pronunciamiento del presidente del Parlamento busca evitar que se sigan vulnerando los plazos reglamentarios establecidos para estos procesos, los cuales extienden innecesariamente el debate técnico sin llegar a una votación final que concrete el traspaso de competencias normativas al Ejecutivo.

Reitero mi llamado a que discutamos de forma urgente las facultades legislativas. No podemos ser más rápidos pidiendo una censura que discutiendo lo que es realmente necesario para atender las necesidades de la ciudadanía. 🇵🇪 pic.twitter.com/cz2JhQYHmE — Miki Torres (@mikitorresfp) September 21, 2026

Priorización de herramientas normativas frente a censuras

Por otro lado, la autoridad parlamentaria cuestionó severamente la postura de diversos sectores políticos del Congreso que prefieren concentrar sus esfuerzos en impulsar medidas punitivas y de control político contra integrantes del Gabinete Ministeriales, en lugar de priorizar el armado del marco legal de trabajo.

"Si nosotros pedimos resultados, creo que deberíamos concentrarnos en darles las herramientas necesarias para poder multiplicar estos resultados. Y esos resultados están directamente relacionados a la delegación de facultades, la cual estamos esperando", concluyó.

La firme postura de la Mesa Directiva surge precisamente en medio del debate por la promoción de una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, la cual es respaldada por bancadas opositoras en lugar de avanzar en la agenda de seguridad ciudadana.

En ese sentido, Miguel Torres insistió en que la prioridad absoluta del Parlamento debe centrarse en otorgar el marco legal solicitado por el Ejecutivo para garantizar acciones inmediatas contra la criminalidad organizada, la prevención de desastres y la modernización de la gestión pública.