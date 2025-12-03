Perú sueña con medallas en tenis en Bolivarianos 2025: Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez a semifinales

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En una nueva jornada de los XX de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, el tenis nacional brilló y sueña con medallas luego de que Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez avanzaran a las semifinales de la modalidad 'singles'. En la siguiente te contamos los detalles de sus enfrentamientos.

Juan Pablo Varillas avanza a 'semis'

Este miércoles 3 de diciembre, la cancha principal del Club Lawn Tennis de la Exposición fue testigo de las brillantes actuaciones de los dos deportistas peruanos que los encasillan entre los cuatro mejores del torneo. Por tal motivo, ello avizora que el Team Perú puede tener la posibilidad de lograr sumar nuevas medallas en este importante evento multideportivo.

La segunda raqueta del Perú, Juan Pablo Varillas, en la categoría varones, vislumbró en su enfrentamiento a su contrincante de Colombia, Juan Gómez, ante el cual solidez, firmeza y determinación en su juego reafirmando así que anhela darle una presea de oro al país.

Con total rigurosidad y temple en el terreno de juego, 'Juanpi' derrotó 2 sets a 1 al su rival cafetero en singles. El primer set fue para el peruano con el marcador 6-2. Ya en el segundo, Gómez sorprendió tras imponerse 6-3, pero finalmente el atleta nacional logró la victoria en el último set con un 6-2 contundente.

Con este resultado, Varillas se mantiene en carrera y sueña con la tan ansiada medalla dorada. Cabe resaltar que, el tenista patrio también aspirará al primer lugar del podio en dobles, debido a que junto a Arklon Huertas Pino, clasificó a semifinales.

En tal sentido, Juan Pablo Varillas afrontará su próximo gran desafío el próximo viernes 5 de diciembre, cuando luche por clasificar a la final ante su rival chileno Benjamín Torrealba, actual 823 del ránking ATP.

Lucciana Pérez brilla en tenis

Por su parte, en la categoría mujeres, la tenista nacional Lucciana Pérez dejó el nombre del Perú en alto tras lograr un victoria contundente por 2-1 ante su rival colombiana Yuliana Lizarazo siendo el marcador 6-2 en ambos sets.

De esta manera, la primera raqueta nacional y joven promesa se colocó a un solo triunfo de asegurar una presea en singles. Y en la final bolivariana, afrontará un duelo por el pase a la final ante la chilena Fernanda Labraña.

Como vemos, este miércoles viernes 3 de diciembre el tenis nacional tuvo una destacada jornada en los XX Juego Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, en el que Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez clasificaron a semifinales.