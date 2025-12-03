José Jerí asegura que Gobierno garantiza seguridad para elecciones 2026 tras ataque a precandidato

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Jerí aseguró que el Gobierno está otorgando todas las garantías necesarias para que las elecciones generales de 2026 se desarrollen con normalidad.

Sus declaraciones se produjeron durante una visita oficial a la frontera de Tacna, acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, un día después del atentado contra el precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa, quien salió ileso tras ser atacado a balazos en Cerro Azul, Cañete.

Jerí fue consultado por la prensa sobre si podía garantizar la realización de los comicios de manera que no se lleve a cabo otros atentados similares durante ese lapso, a lo que respondió con firmeza:

"¿Por qué no garantizaría las elecciones? Esa sería la pregunta. Las elecciones están convocadas, los organismos electorales tienen gran parte del presupuesto que han solicitado. Como Gobierno nacional estamos dando las medidas de seguridad que han sido solicitadas. No hay ningún elemento que impida que se realicen en forma adecuada".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras el atentado ocurrido contra el precandidato Rafael Belaunde Llosa, así como la inseguridad que persiste en el país, el presidente José Jerí aseguró que las Elecciones 2026 están completamente garantizadas. "Estamos dando las medidas de... pic.twitter.com/GEyN2bJZk4 — Exitosa Noticias (@exitosape) December 4, 2025

Pedido del JNE para adelantar protocolos

Cabe precisar que, tras el atentado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió al Ejecutivo adelantar la ejecución de protocolos de seguridad para precandidatos antes del 23 de diciembre.

Según explicó, ya existen dos casos en investigación que podrían estar vinculados a personas relacionadas con el proceso electoral. Por ello, consideró conveniente implementar medidas de protección anticipadas tanto para los virtuales candidatos como para el sistema electoral en su conjunto.

Presidente del JNE, Roberto Burneo

Elecciones e inseguridad

El ataque contra Belaunde Llosa reavivó la preocupación por la inseguridad ciudadana y su impacto en el proceso electoral. Aunque el propio precandidato señaló que no cree que el atentado tenga motivaciones políticas, el hecho generó alarma en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y seguridad de los comicios.

Jerí insistió en que las garantías están aseguradas y que el procedimiento electoral ya está convocado. Subrayó que corresponde al Gobierno otorgar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo "de la mejor forma posible".

Las declaraciones del presidente buscan transmitir calma y confianza en la organización de las elecciones de 2026, en un contexto marcado por la violencia y la exigencia de mayor protección para los actores políticos.

Mientras el JNE presiona por adelantar protocolos de seguridad, el Ejecutivo reafirma que ya se están implementando las medidas solicitadas. El desenlace de esta coordinación será clave para garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin sobresaltos y con la confianza de la ciudadanía.