Hugo de Zela no consiguió nada al exponer ante la OEA sobre asilo a Betssy Chávez, según R.Mackay

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay señaló que, si bien tuvo una buena iniciativa, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, no ha conseguido nada tras exponer ante la OEA sobre el asilo político, y por ende el salvoconducto, de Betssy Chávez.

Exposición no habría conseguido propósito

Mackay expone que Estado peruano, al ser parte de la Convención de Caracas de 1954, los mandatos que suscribimos "son reglas para todos" que deben ser cumplidas. "Así está establecido".

"La buena voluntad llegó hasta su exposición y no más. No ha podido conseguir nada más que trasladar la inquietud peruana (...) La buena voluntad del gobierno del Perú y la iniciativa del canciller tienen coto porque el realismo político se impone, son reglas para todos, no juguemos con las reglas".

Por ello, Mackay sostiene que la única verdad jurídica es que hay una convención que indica que "no hay que asilar a delincuentes", sin embargo, "en todo caso, el que califica es el estado asilante".

En ese sentido, para el caso de la ex premier Betssy Chávez, la decisión de otorgarle el asilo le corresponde a México. "Cuando se redactó este párrafo, se buscó que sea inminentemente garantista y protector". Por ello, precisó que el sentido humanitario del asilo supera las posiciones políticas.

De no seguir las reglas establecidas en el derecho internacional nos vamos a volver "una republiqueta, entonces el Perú no es creíble y eso sí, nos puede afectar políticamente, económicamente"

Gobierno de Jerí no puede extender decisión hasta julio

Tras las primeras posiciones de los países miembros de la OEA, pareciera que la postura peruana no habría tenido éxito. Ante ello, Mackay asegura que "no ha conseguido nada porque la institución de asilo lo ha superado y superara a quien venga", precisó.

Según Mackay, el siguiente paso sería extender el salvoconducto hacia la ex premier Betssy Chávez. "Nos guste o no nos guste". Por ello, precisó que el gobierno de José Jerí no debe abandonar el cargo sin tomar una decisión.

"Lo que no debe hacer el gobierno del señor Jerí es que pasen los ocho meses, que llegue el mes de julio y no haya hecho nada y le deje al siguiente gobierno el activo de este problema. No lo debe hacer"

