Quito sobre sentencia a Pedro Castillo: "Era consciente que iba a ser condenado porque hay una persecución política"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) salió en defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien el último 27 de noviembre fuera sentenciado a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión.

En entrevista para Canal N, el legislador del bloque de izquierda mostró su descontento por el fallo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, argumentando que el proceso judicial llevado a cabo presenta una serie de "vicios". Cabe señalar que, la lectura completa de la resolución se dará a conocer el jueves 4 de diciembre, a partir de las 9:00 a. m.

Acusa persecución política hacia el exmandatario

Tal como lo han venido sosteniendo los simpatizantes del exmandatario y congresistas que han llegado a obtener una curul desde 2021, Quito, aseveró que, Castillo Terrones es un "perseguido político", acusando al Poder Judicial de tener "su sentencia escrita" desde que empezó el juicio oral en marzo último.

Al ser consultado sobre la sentencia emitida por el intento de quebrantar el orden constitucional, a través del mensaje a la nación que ofreció en diciembre del 2022, sostuvo que "no está consagrado en el Código Penal" y, por ende, no está tipificado el delito de rebelión para este caso en especifico.

"Ese mensaje no tiene un decreto supremo, ese mensaje no tiene la ejecución, no ha tenido la configuración de lo que señalan rebelión. No ha habido ningún tipo de rebelión, no se ha consagrado que alguien se haya levantado en armas, ni el mismo presidente, lo han dicho los mismo jueces, no ha habido tentativa", comentó.

¿Qué hubiese pasado si el mensaje lo brindaba Keiko Fujimori?

Sobre las comparaciones establecidas por el mensaje a la nación de disolución del Congreso que ofreció Pedro Castillo y el también expresidente Alberto Fujimori, en abril de 1992, el parlamentario aseveró que si el discurso lo daba su hija Keiko, otra hubiese sido la historia.

"Si fuera Keiko la situación hubiese sido distinta, porque ahí me parece que las Fuerzas Armadas y la Policía le hubiesen escuchado", sostuvo.

Lo cierto es que, por lo perpetrado por el exlíder de Perú Libre, la sentencia también alcanza a Betssy Chávez Chino, en su calidad de coautora del delito de conspiración para la rebelión, recibiendo la misma pena del exjefe de Estado. Además, Aníbal Torres Vásquez fue condenado a seis años y ocho meses de prisión efectiva, más un año de inhabilitación pública. Mientras que, Willy Huerta Olivas recibió 11 años y 5 meses de pena.

Asimismo, deberán pagar una reparación civil solidaria ascendente a S/ 12 millones, por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado.

Desde la facción de izquierda parlamentario pretenden siguen en defensa del condenado exmandatario, Guido Bellido, por ejemplo, presentó un proyecto de ley con la finalidad de amnistiar al expresidente.