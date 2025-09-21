Eduardo Arana habría infringido neutralidad electoral con pronunciamiento sobre Fuerza Popular

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro I concluyó que el premier Eduardo Arana habría vulnerado la neutralidad electoral con el pronunciamiento de la PCM en defensa de Fuerza Popular tras la solicitud de declaratoria de ilegalidad que presentó la Fiscalía de la Nación.

Arana en la mira del JEE

La coordinadora de Fiscalización, Wendolyne Zapata Vidaurre, envió el informe al presidente del JEE Lima Centro I, el juez superior Hugo León Manco, con el fin de que el tribunal determine si inicia un proceso sancionados contra el premier.

"Eduardo Melchor Arana Ysa, presidente del Consejo de Ministros, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante la realización de un pronunciamiento en sus redes sociales oficiales que favorecería a la organización política Fuerza Popular", dice en la conclusión del documento.

Según el documento, el presidente del Consejo de Ministros habría favorecido al fujimorismo debido a que la solicitud de declaratoria de ilegalidad y cancelación de inscripción solo está dirigida contra el partido de Keiko Fujimori, pues "no existe a la fecha ninguna otra solicitud similar referida a alguna otra organización política".

Para la fiscalizadora, lo sucedido no puede pasarse por alto, debido a que estamos en época electoral cuando las acciones de un funcionario, directa o indirectamente, "podrían aprovecharse para aumentar o disminuir el apoyo a algún candidato y organización política".

"Todo acto de vinculación política de cualquier autoridad trae consigo efectos persuasivos que necesariamente van a influir en las emociones y percepción de los ciudadanos, lo que podría materializarse en un desbalance electoral que no permitiría asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos", dice el texto.

La preocupación se da por la influencia del cargo, según dice el informe, por lo que a las autoridades se les exige que cumplan con el deber de mantener la neutralidad electoral.

Arana niega favorecimiento

Tras el comunicado publicado el último viernes 19 de septiembre, Arana negó que se busque presionar al Ministerio Público o al Poder Judicial respecto a la solicitud de ilegalidad de Fuerza Popular a puertas de los comicios.

"Rechazo que desde el Gobierno podamos haber intervenido o de alguna manera presionado a alguna institución del Estado, menos al Poder Judicial y de ninguna manera al Ministerio Público. Nos parece un exceso de la Fiscalía de la Nación que haya efectuado una serie de denuncias en contra de los ministros y varias autoridades que consideramos que no están arregladas a ley", explicó.

