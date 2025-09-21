Logran nueve meses de prisión preventiva contra sospechoso de homicidio en discoteca de SJL

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho logró que se dicten nueve meses de prisión preventiva contra sospechoso de doble homicidios en discoteca.

Prisión preventiva contra sospechoso

La medida fue adoptada contra Sherald Asenjo, quien habrían ocasionado la muerte de Percy Sangama y Luis Flores tras dispararles en una discoteca en San Juan de Lurigancho.

Según la fiscal provincial Nilfa Meza Rodil, el investigado intentó ingresar a las instalaciones de la discoteca tras denunciar un presunto robo, al negársele el ingreso, disparó contra el local provocando la muerte de dos personas y el traslado de otra la Hospital de Canto Grande.

Tras la detención en flagrancia, la fiscal formalizó las investigaciones preparatorias, solicitando la medida de nueve meses de prisión preventiva, para ello, logró acreditar con fundados y graves elementos de convicción la necesidad de el encarcelamiento de Asenjo, mientras continúan las diligencias de ley.

Balacera en la madrugada

El trágico suceso se registró el domingo14 de septiembre en horas de la madrugada en la concurrida discoteca 'Peña Viejo Verde', en la avenida Fernando Wiesse. El autor del hecho se posicionó frente a la puerta principal y abrió fuego contra los dos sujetos, que habrían sido su objetivo.

Por su parte, testigos manifestaron que llegaron a escuchar hasta 12 disparos, generando pánico en los asistentes del club nocturno, como de los alrededores. Tras lograr su cometido, el sospechoso emprendió la huida corriendo, alertando a un patrullero que circulaba en la zona.

Al atacar a los efectivos del Escuadrón de Emergencia de la PNP, estos repelieron de la misma manera, logrando herir a Asenjo. Tras su captura, fue llevado de emergencia al hospital de Canto Grande para la atención de sus heridas.

Según las primeras investigaciones de las autoridades, este caso tendría dos variantes: la extorsión o el ajuste de cuentas. Estas dos opciones son las que se barajan tras el interrogatorio con el detenido y las pesquisas realizadas en el lugar del ataque, que fue cercado.

En este contexto, la Fiscalía logró la prisión preventiva de Sherald Asenjo Fernández, de 24 años, por nueve meses, mientras duran las investigaciones por doble homicidio en su contra.