Delia Espinoza pierde protección policial: Mininter retira seguridad a la suspendida fiscal de la Nación

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio del Interior (Mininter) dispuso suspender el servicio de seguridad y protección personal que se le brindaba a Delia Espinoza, luego de que fuera suspendida como fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a que reveló que teme por su vida.

Suspenden seguridad a Delia Espinoza

La Policía Nacional del Perú (PNP) remitió este sábado un oficio a Delia Espinoza en el que se le comunicó la suspensión del servicio de seguridad y protección personal que se otorga a altos funcionarios del Estado.

Esta medida, que lleva la firma del jefe del Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado, comandante PNP Marco Romero Camarena, se da luego de que ayer, viernes 19 de septiembre, la JNJ resolviera su suspensión temporal por seis meses del cargo de "fiscal suprema y fiscal de la Nación", tras un procedimiento disciplinario ordinario por presuntamente haber cometido faltas graves e infringir la ley de carrera fiscal al no ejecutar la resolución administrativa que reponía a Patricia Benavides como titular del Ministerio del Público.

"(...) Se procederá a suspender el servicio de seguridad y protección que este Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado (DEPPFEP) venía brindándole", se lee en el oficio N°771-2025-DIRNOS PNP-DIRSEEST-DIVPRODIG-DEPPFEP.

Como se recuerda, también se le imputa a Delia Espinoza haber "instigado" a personal de la institución para evitar que Benavides tome posesión del cargo.

Noticia en desarrollo...