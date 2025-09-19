Ya no será contra Universitario: Barcelona jugará amistoso en el Perú, pero su rival será Alianza Lima

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos días, una versión ilusionó a los hinchas de Universitario respecto a un nuevo amistoso internacional que disputarían. Gracias a lo que fue el éxito del duelo ante Inter de Miami de Lionel Messi y compañía en enero de este año, el cuadro crema sigue estando en la palestra para recibir a otros grandes equipos del mundo.

Ya no será la 'U', sino Alianza

Esta nueva versión señaló que Barcelona de España, con Lamine Yamal y el resto de cracks dentro de su plantel, llegarían a la capital para afrontar un cotejo ante los merengues. De acuerdo a la información vertida en L1 Max, las negociaciones estaban prácticamente cerradas con el empresario a cargo por lo que el anuncio era cuestión de días.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente en las últimas horas ya que esta posibilidad parecer haberse caído. Según contaron los periodistas Giancarlo Granda y Jorge Solari en No Somos TV, el rival del elenco catalán ya no será Universitario, sino Alianza Lima e incluso revelaron la fecha y escenario de este amistoso.

Los hombre de prensa señalaron que el duelo estaría pactado para el domingo 21 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima. Solo faltaría el anuncio oficial por parte de la empresa encargada y posteriormente el anuncio de la venta de entradas, precios y demás.

"Si va haber partido contra Barcelona, pero ya no va jugar la 'U', va jugar Alianza Lima. Está confirmado para el 21 de diciembre donde se jugará el partido entre Alianza y Barcelona de España en el Estadio Nacional", indicaron.

No será la primera vez ante un equipo español

En el 2014, se organizó un mini torneo en Lima donde tres equipos europeos disputaron sendos amistosos ante los clubes más representativos del país. El certamen fue bautizado como la Copa Euroamericana siendo Valencia de España el rival de los blanquiazules aquel 26 de junio del 2014.

Ante la presencia de 10 mil espectadores, los blanquiazules empataron 2-2 ante el cuadro 'Che' gracias a los tantos marcados por Mauro Guevgeozián y Mauricio Montes. Sin embargo, la visita logró igualar el juego gracias a las anotaciones de Nicolás Otamendi y Paco Alcacer. Finalmente, el ganador se definió desde la tanda de los penales con un marcador de 9-8.

De esta manera, Alianza Lima será el rival de Barcelona de España en un amistoso internacional que se jugará el 21 de diciembre en el Estadio Nacional.