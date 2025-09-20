Ramón Quiroga se quiebra al recordar narración de Daniel Peredo en la clasificación de Perú al Mundial 2018

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Ramón Quiroga, exportero de la selección peruana entre 1977 y 1985, con dos presencias en Mundiales, se quebró al recordar a su entrañable amigo, el fenecido periodista Daniel Peredo, en una entrevista para un programa de YouTube.

Ramón Quiroga y su opinión sobre Perú

El apodado 'El Loco' fue el reciente invitado de Patricio Suárez-Vértiz, en su programa digital 'Patricio TAL CUAL', ahí el histórico guardameta de la Blanquirroja narró anécdotas de su carrera en el fútbol y cómo fue su llegada a nuestro país desde su natal Argentina.

Además, recordó cómo fue su experiencia al jugar al lado de destacadas figuras de nuestro balompié nacional como Hugo Sotil, Percy Rojas, Héctor Chumpitaz, Ramón Mifflin, Juan Carlos Oblitas, Teófilo Cubillas, Juan José Muñante, entre otros futbolistas.

Asimismo, dio su postura respecto a la actualidad de la selección peruana. "Los jugadores de ahora hacen lo que quieren", manifestó.

Ramón Quiroga llora al recordar a Daniel Peredo

Pero, un momento conmovedor se suscitó cuando el hermano del recordado músico Pedro Suárez Vértiz, hizo que Ramón Quiroga escuche la narración del fallecido relator deportivo Daniel Peredo en lo que fue la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 en el que el combinado patrio derrotó 2-0 a Nueva Zelanda.

"Cuando se ha ido lo sentí mucho, mi hija la más chiquita me llamó y me dijo: 'Tu amigo Daniel Peredo falleció' y yo dije: '¿Cómo si se ha ido a jugar fútbol?' Los días lunes iba a jugar fulbito", sostuvo.

En consiguiente aseguró que él "era fan de Peredo" y explicó la razón de ello. "Me gustaba la forma en que (...) no era una persona que leía, era suelto (en la narración)", manifestó.

En tal sentido, recordó que junto al recordado relator deportivo se habían puesto de acuerdo para que viajen juntos a la Copa del Mundo Rusia 2018. "Me faltaba mi amigo, que había conocido", añadió.

Posteriormente, a modo de homenaje, Patricio Suárez Vértiz puso la narración de Daniel Peredo en lo que fue la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 en el que el combinado patrio derrotó 2-0 a Nueva Zelanda. Tras ello, Ramó Quiroga no aguantó la emoción y se quebró al recordar a su compañero de trabajo y amigo.

