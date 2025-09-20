'Generación Z': Reportera y camarógrafo de Exitosa reciben impacto de perdigones durante marcha

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La marcha convocada por el colectivo 'Generación Z' se lleva a cabo en el Centro de Lima, a raíz de ello los manifestantes han causado caos y destrozos en la avenida Abancay, en varios puntos han incendiado vallas de plástico, la Policía se desplaza para reforzar la seguridad. Al respecto, dos integrantes de Exitosa, una reportera y un camarógrafo han resultado heridos tras recibir impacto de perdigones.

Reportera y camarógrafo de Exitosa reciben perdigones

Nuestra reportera y camarógrafo se encuentran cubriendo la masiva manifestación que se viene llevando a cabo desde la tarde este sábado 20 de septiembre. Ellos fueron víctimas del impacto de perdigones que terminaron por causarles heridas en sus piernas. Ambos se encontraban ubicados en el cruce de la avenida Abancay y el jirón Junín.

Para evitar cualquier otro accionar policial que les afecte, decidieron ponerse a buen recaudo y retroceder del foco de enfrentamiento que se ha suscitado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los cientos de manifestantes.

En tal sentido, nuestra periodista Jahaira Pacheco narró cómo su compañero Percy Grados y ella resultaron afectados. "Cuando estábamos reportando es cuando Percy Grados y yo sentimos este fuerte impacto de perdigones.

"No era necesario usar este tipo de perdigones para este momento porque solo estábamos reportando la detención de uno de los jóvenes que eran parte de esta manifestación. Nos ha caído tres impactos de perdigones y a mi camarógafo le ha caído uno, podemos observar que en nuestras prendas hay agujeros productos de estos perdigones. El dolor ha sido bastante fuerte", manifestó la periodista de nuestro medio.

Cabe resaltar que, hasta el momento se han reportado cinco heridos por perdigón durante esta marcha impulsada por el colectivo 'Generación Z'.

Un equipo de @exitosape fue impactado por perdigones que la @PoliciaPeru lanzó contra manifestantes en el centro de Lima. Reportera y camarógrafo han terminado con las piernas heridas y alguien tiene que responder por la agresión a profesionales que solo hacen su trabajo y que... pic.twitter.com/THc38bE96O — Jesús Verde (@jesusverdeL) September 21, 2025

Noticia en desarrollo...