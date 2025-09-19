Delia Espinoza no asistirá a debate de la JNJ sobre su suspensión: "No hay un juego limpio ni garantías de debido proceso"

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La defensa legal de Delia Espinoza se pronunció respecto a la audiencia convocada por los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para este viernes, en donde se debate la suspensión de la fiscal de la Nación. Según indicaron, no existiría un "juego limpio ni garantías de debido proceso".

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el abogado Luciano López emitió un comunicado respecto a la situación que viene atravesando la titular del Ministerio Público. Según precisó, la decisión de suspender a su patrocinada ya se tomó y solo se buscaría "descabezar la Fiscalía".

"No asistiremos, no convalidaremos el actuar arbitrario e inconstitucional de la JNJ. No hay juego limpio, ni garantías de debido proceso. Recurriremos a la justicia constitucional", se lee en la notificación compartida este viernes 19 de septiembre.

Nota en desarrollo...