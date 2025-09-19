RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Emite comunicado

Delia Espinoza no asistirá a debate de la JNJ sobre su suspensión: "No hay un juego limpio ni garantías de debido proceso"

La defensa legal de Delia Espinoza emitió un comunicado asegurando que recurrirán a la justicia constitucional ante la pretensión de la JNJ de suspender a la fiscal de la Nación.

Delia Espinoza no asistirá a debate de la JNJ sobre su suspensión:
Delia Espinoza no asistirá a debate de la JNJ sobre su suspensión: (Composición Exitosa)

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/09/2025

Síguenos en Google News Google News

La defensa legal de Delia Espinoza se pronunció respecto a la audiencia convocada por los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para este viernes, en donde se debate la suspensión de la fiscal de la Nación. Según indicaron, no existiría un "juego limpio ni garantías de debido proceso".

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el abogado Luciano López emitió un comunicado respecto a la situación que viene atravesando la titular del Ministerio Público. Según precisó, la decisión de suspender a su patrocinada ya se tomó y solo se buscaría "descabezar la Fiscalía".

"No asistiremos, no convalidaremos el actuar arbitrario e inconstitucional de la JNJ. No hay juego limpio, ni garantías de debido proceso. Recurriremos a la justicia constitucional", se lee en la notificación compartida este viernes 19 de septiembre.

Nota en desarrollo...

Temas relacionados audiencia Delia Espinoza JNJ suspensión

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias