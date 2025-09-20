Premier Arana resalta participación de Dina Boluarte en la ONU: "Su presencia asegura la voz del Perú"

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El premier Eduardo Arana se pronunció sobre oficialización del viaje de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a Estados Unidos en el marco de de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al respecto, resaltó que su presencia en dicho foro "asegura la voz del Perú" razón por la cual para él resulta importante.

Premier Eduardo Arana resalta viaje de presidenta

Desde el Parque Temático Naval Monitor Huáscar, ubicado en Pachacutec, en el distrito de Ventanilla, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) participó de la XVI Intervención Multisectorial Descentralizada Ponle Punche y Ganamos Todos Perú. Posteriormente, en declaraciones a la prensa, destacó la importancia del viaje de la mandataria Dina Boluarte a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

En primer lugar, Arana Ysa subrayó que "es muy importante que la población sepa que la presidenta es la que dirige la política exterior del país" debido a que "asegura la posibilidad de relación con otros países" por lo que "ella lo tiene y debe hacer". Además, destacó que la presencia de Boluarte Zegarra "asegura la voz del Perú".

"Eso va a permitir que el Perú pueda tener una voz que sea escuchada en el foro más grande del mundo que es las Naciones Unidas y va a permitir que ella coordine con varios de sus homólogos para que podamos coordinar acciones en beneficio de nuestros conciudadanos (...) esa es la razón por la que el viaje resulta importante", manifestó Eduardo Arana.

En tal sentido, enfatizó que "estos viajes siempre han sido favorables". "Es muy importante que los viajes de la presidenta sean aceptados por el Congreso porque esa es la razón de ser. No hay un viaje que tenga un propósito alejado. No es una viaje de diversión, no es un viaje de placer. Es un viaje para trabajar en favor sobre todo de los más necesitados", añadió.

El mensaje principal que dará la presidenta

El premier Arana fue consultado sobre cuál será el mensaje principal que emitirá la presidenta Boluarte Zegarra en su intervención ante las Naciones Unidas.

"Lo más importante que la presidenta va a dejar es que existe una democracia y que vamos a dejar un país que en dos años y medio se han cerrado mucha de las brechas y que hasta el último día vamos a trabajar en favor de los más necesitados", respondió.

