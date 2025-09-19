Retiro AFP 2025: Si tengo menos de una UIT ¿También puedo retirar los fondos de mi cuenta?

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso aprobó un nuevo retiro extraordinario de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), permitiendo a los afiliados desembolsar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400. Sin embargo, la incertidumbre recae sobre quienes tienen menos de una UIT acumulada en su cuenta. ¿Podrán acceder a su dinero?

Tras varias semanas de debate y polémica, el Pleno logró autorizar a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, sin ninguna excepción, el retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización hasta por el monto de 4 UIT.

¿El objetivo? Pues bien, según lo señalado por los políticos a favor de este octavo retiro AFP, sería dar acceso inmediato a recursos económicos acumulados, permitiendo que los afiliados respondan a necesidades financieras urgentes o realicen inversiones personales. Es en ese marco, que todos se encuentran a la expectativa de que esta medida sea promulgada por el Ejecutivo en un plazo máximo de 15 días hábiles.

El procedimiento oficial para el retiro de tu dinero aún no está habilitado. Según la norma, tras la promulgación, los afiliados tendrán 90 días calendario para presentar sus solicitudes, tanto de manera física como virtual.

¿Podrás retirar tus fondos si tienes menos de 1 UIT?

Se dio a conocer que el desembolso se realizará en armadas de hasta 1 UIT cada 30 días, hasta alcanzar el tope máximo permitido por la ley que equivale a S/21,400 al valor vigente. Según el dictamen, el primer desembolso se efectuará 30 días después de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente, ya sea Integra, Prima, Profuturo o Habitat.

Sin embargo, muchos afiliados se preguntan si igual podrán acceder a sus fondos si es que tienen menos de 1 UIT acumulada en su cuenta de AFP. Pues bien, según la ley aprobada el 17 de septiembre, no importará si tienes menos de S/5.350, ya que no se excluye a quienes tienen saldos bajos, así como ocurrió en anteriores propuestas.

Por ejemplo, si solo tienes S/2,000 en tu cuenta de AFP, también podrás retirar ese monto. No es obligatorio tener las 4 UIT completas (S/21.400) para acceder al retiro.

Recuerda que una vez promulgada la norma, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicará el cronograma de solicitudes y desembolsos. Así que mantente atento a toda la información oficial que lance la AFP en la que te encuentres afiliado.

En conclusión, no debes preocuparte por tener un fondo con menos de 4 UIT, ya que según la ley no es obligatorio tener ese monto completo para acceder al retiro. La medida se aplica de manera general para todos los afiliados, estén activos o no.