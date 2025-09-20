'Generación Z': PNP reporta tres efectivos heridos durante la atención a la movilización

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional viene participando de la marcha convocada por el colectivo 'Generación Z' que se lleva a cabo en el Centro de Lima. Durante la atención a las movilizaciones se han registrado enfrentamientos y como resultado la PNP informó de tres efectivos heridos.

Agentes PNP heridos

Tras el reporte de ciudadanos y periodistas heridos por perdigones disparados por parte la propia PNP, a través de sus redes sociales informaron que tres efectivos policiales resultaron heridos durante el cumplimiento de su labor. Loa miembros de las fuerzas del orden fueron trasladados hasta el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz para recibir atención médica.

En las imágenes difundidas por la PNP se observa la de un efectivo con lesiones en la cabeza, lo que generó que la sangre brotara y cubriera su rostro. Hasta el momento se desconoce que clase de lesiones tiene los otros dos agentes heridos, así como sus identidades.

PNP informa de efectivos heridos

La policía, además, aseguró que reconoce y respeta el derecho de "todos los ciudadanos a expresarse y manifestarse de manera pacífica, como parte fundamental de nuestra democracia". Expresaron entender el sentir de la ciudadanía y escucharán las demandas en el marco del respeto mutuo y el diálogo.

"Nuestro compromiso es garantizar que toda movilización se realice en un ambiente seguro, protegiendo tanto a quienes ejercen su derecho a protestar como a quienes desean transitar, trabajar y vivir con tranquilidad. Reafirmamos que nuestra labor es mantener el orden público, actuar con imparcialidad y respetar los derechos fundamentales de todos los peruanos, sin excepción", dice una publicación reciente.

Heridos durante protesta

Hasta el momento se han reportado siete heridos por perdigón durante el desarrollo de esta marcha impulsada por el colectivo 'Generación Z', entre estos se encuentra un equipo de Exitosa, compuesta por nuestra reportera y camarógrafo.

El equipo de este medio fue víctima del impacto de perdigones, que terminaron por generarle heridas en sus piernas, recibieron tres impactos: dos contra nuestra reportera y uno contra nuestro camarógrafo. Ambos se encontraban ubicados en el cruce de la avenida Abancay y el jirón Junín.

Tras lo sucedido, para evitar cualquier otro accionar policial en su contra, decidieron ponerse a buen recaudo y retroceder del foco de enfrentamiento que se ha suscrito entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los cientos de manifestantes.

En esa misma línea, nuestra periodista Jahaira Pacheco narró cómo su compañero Percy Grados y ella resultaron afectados. "Cuando estábamos reportando es cuando Percy Grados y yo sentimos este fuerte impacto de perdigones", reveló la reportera.

En este contexto la PNP ha reportado que tres efectivos policiales han resultado heridos tras los enfrentamientos durante la marcha convocada por la 'Generación Z', en el Centro de Lima.