Patricia Juárez cuestiona a Delia Espinoza por pedir declarar ilegal a Fuerza Popular: "Acá hay un tema político"

La congresista de la República, Patricia Juárez, se pronunció sobre el pedido por parte de la fiscal de la Nación contra Fuerza Popular. Según indicó, Delia Espinoza tendría una "conducta absolutamente antidemocrática" y existiría un "tema político". "No existen más dudas", añadió.

"Interferencia" en elecciones generales

Mediante declaraciones a los medios de comunicación desde el Parlamento, la legisladora no dudó en cuestionar la postura de Delia Espinoza en realizar un pedido para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular. Según indicó, hasta el momento, no se ha notificado a los integrantes del partido naranja sobre esta medida.

"Claro que sí, es una interferencia en un tiempo en donde ya existe una convocatoria de elecciones y además, claramente se ve su afán político y su animo de intervenir en temas políticos (...) Todos coinciden de que es claramente una conducta antidemocrática que es una clara interferencia de la fiscal de la Nación y que ya no existen más dudas de que realmente aquí hay un tema político de por medio", dijo ante la prensa, este viernes 19 de septiembre.

De tal modo, Juárez criticó que las decisiones que toma la Fiscalía de la Nación primero se filtren ante la prensa y luego de ello se notifique oficialmente a las personas implicadas. Es así que, precisó que aún no reciben la información completa sobre el pedido de Delia Espinoza para declarar ilegal al partido de Fuerza Popular.

Fuerza Popular tomará acciones legales

En tal sentido, indicó que desde el partido realizarán las acciones que corresponda, desde lo legal y procedimental conforme a derecho. Según señaló, "llaman la atención" las propias declaraciones de Espinoza, quien indicó que como ultima actuación en el Ministerio Público, se dejará esta solicitud.

Según la parlamentaria, la fiscal de la Nación estaría buscando interferir en las elecciones generales 2026, debido a que tendría un "afán político" y animo de "interferir en temas políticos", dejando encaminado un tema con la finalidad de "sacar del espectro político a Fuerza Popular".

Cabe mencionar que, el 18 de septiembre, la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, solicitó al Poder Judicial la cancelación de la inscripción del partido político Fuerza Popular por presunta "conducta antidemocrática". Acusó a la agrupación política que lidera Keiko Fujimori de haber vulnerado la Ley Organizaciones Políticas (LOP).

