Ernesto Álvarez asegura que gobierno de José Jerí cumplió con objetivos en política, economía y seguridad

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, indicó que con el gobierno de José Jerí se garantizó metas en diversos sectores del Estado como en economía, política y seguridad que deberían continuar con la llegada del nuevo presidente de la República.

Objetivos se habrían garantizado

Antes de conocer la elección de José María Balcázar como presidente encargado de la República, el aún premier del Perú, Ernesto Álvarez, declaró que se encuentra satisfecho por los cuatro meses de gestión de José Jerí.

"Se ha garantizado cierta estabilidad política, se ha mantenido una economía razonablemente sana, se ha logrado asegurar la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, se han enfrentado retos muy grandes, como el de la reestructuración de Petroperú", precisó.

En ese sentido, indicó que se ha realizado "una gestión valiente en condiciones bastante difíciles". Ello, tras la llegada de Jerí tras la vacancia de Dina Boluarte y el arrastre de políticas inaplicadas, entre otras gestiones olvidadas. "Creo que hemos cumplido con la sociedad" precisó.

Solicitó generar consensos

Ernesto Álvarez indicó que el siguiente jefe de Estado debería seguir asegurando un gobierno de transición hasta las Elecciones 2026 y se continúan priorizando las temáticas mencionadas. Sin embargo, resaltó que lo primordial es ofrecer un clima de estabilidad política al Perú.

"Ya hay que romper el esquema de polarización permanente. Es necesario que en el Perú la negociación, el acuerdo o la búsqueda de consensos sea la regla general y no sea visto como un sistema de cuotas o una repartija", añadió.

Rechazó continuar como premier

De ofrecerle la continuidad en el cargo de premier del Gobierno entrante, Álvarez indicó que rechazaría la propuesta por considerar que sería una actitud "poco ética e incorrecta".

Previo a su llegada al cargo, Álvarez había permanecido alejado de la política durante mucho tiempo, mas aceptó la invitación de Jerí de asumir la cartera del PCM.

Sin embargo, consideró la continuidad de otros ministros en importantes cargos como el de la Cancillería debido a la "política internacional del Perú, que ahora es singularmente dedicada"; a la ministra de Economía para "continuar la reestructuración de Petroperú"; o el ministro de Defensa.