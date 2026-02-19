José Jerí tenía no tenía delitos probados, solo indicios, señala Ernesto Bustamante

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, señaló que no había un motivo real para censurar a José Jerí. Precisó que sobre él solo existían indicios, más no delitos probados. Agregó que la Fiscalía ya estaba trabajando en sus cuestionadas reuniones.

Sin motivo real para censura a José Jerí

Fuerza Popular, partido que apoyó la continuidad de José Jerí como presidente de la República y se opuso a la realización de un Pleno Extraordinario para evaluar sus vacancias, enfrenta un panorama político adverso con la llegada de José María Balcázar en la Presidencia.

De acuerdo a uno de sus parlamentario, Ernesto Bustamente, indicó que al irse Jerí pierde el país debido a que la llegada del nuevo jefe de Estado en un "salto al vacío".

"Se compró los boletos para ganarse la antipatía de la gente, pero valgan verdades no era merecedora de dar el salto al vacío. No había ningún delito probado, son indicios y no se puede cortarle la cabeza a nadie", aseveró.

Bustamante indicó que no buscaba defender a José Jerí, sin embargo, precisó que las reuniones con los empresarios chinos, su llegada al chifa en San Borja en la cual llegó encapuchado "no constituye delito, simplemente constituye fuente de sospecha", indicó.

En ese sentido, precisó que Fuerza Popular "no escogió a un delincuente, escogimos a una persona que había cometido errores", precisó. Ello, porque reconocen las investigaciones que el Ministerio Público tenía en contra del expresidente. "Todo eso debe investigarse y para eso la Fiscalía ya estaba actuando", añadió.

Responsabilizo a RLA de elección de Balcázar

El congresista de Fuerza Popular inició que se creó una narrativa, desde Renovación Popular, que incitó la censura de José Jerí. A tal discurso promovido por el partido político encabezado por Rafael López Aliaga lo calificó como un "drama creado".

"Fue Renovación Popular el partido que incitó. No hablemos de vacancia, hablemos de quienes promovieron la sesión extraordinaria indicando que no era posible que se quedara un segundo más un presidente como él ¿ y el que tenemos ahora? ese salto al vacío lo ha provocado Renovación Popular", precisó.

Noticia en desarrollo...