Abogado de Pedro Castillo exige a José Balcázar que "cumpla su palabra" de indultar al expresidente

El abogado de Pedro Castillo y exministro de Defensa, Walter Ayala, reiteró este jueves que el presidente interino José María Balcázar ha manifestado en diversas ocasiones su intención de indultar al exmandatario.

En diálogo con Exitosa, Ayala recordó que Balcázar dijo "a los cuatro vientos" que otorgaría la gracia presidencial y afirmó que actualmente el país se encuentra a la expectativa de lo que decida el nuevo jefe de Estado.

"Es un hombre cercano a Castillo, en el sentido que inclusive Castillo me comentó que fue justamente quien invitó a Balcázar a postular al Congreso. En ese sentido, el día que Castillo renuncia de Perú Libre, también lo hace Balcázar", señaló Ayala.

El abogado explicó que el pedido de indulto ya fue presentado formalmente en Palacio de Gobierno y que el proceso pasará por una comisión técnica. Asimismo, insistió en que, si Balcázar prometió liberar a Castillo, debe cumplirlo.

"Balcázar ha venido diciendo que Castillo nunca debió estar preso, que es inocente y que tiene que ser indultado. (...) Todo el Perú está a la expectativa de lo que decida. Tiene la oportunidad de pasar a la historia como un hombre que liberó a un inocente. (...) Si él dijo que va a indultar a Castillo, tiene que cumplirlo, y si no, será el pueblo el que lo juzgue"

Castillo solicita indulto

El expresidente Pedro Castillo presentó este jueves una carta dirigida a Balcázar en la que ratifica que fue condenado producto de una "persecución política". En el documento, Castillo afirmó que nunca se materializó un golpe de Estado exitoso y que su intención fue convocar a una reflexión nacional.

"Cumplir su palabra de indultarme no solo sería un acto de justicia conmigo, sino un gesto poderoso que reivindicaría la confianza en la clase política", escribió el exmandatario.

Actualmente, Castillo cumple una condena de 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para rebelión, aunque su sentencia aún no está firme en segunda instancia. Este detalle técnico complica la posibilidad de un indulto convencional, pero Ayala sostiene que la presunción de inocencia debe prevalecer mientras el proceso siga en apelación.

Ayala insiste en el indulto a Castillo

Las declaraciones de Ayala colocan a Balcázar en una encrucijada política y moral, dadas las versiones sobre un supuesto ofrecimiento de indulto para obtener aliados de las bancadas de izquierda en el Congreso y que solo alimentan más las especulaciones.

El escenario se vuelve aún más complejo considerando que Balcázar arrastra cuestionamientos por su historial disciplinario y sus posturas sobre temas sensibles como el matrimonio infantil. La posibilidad de que indulte a Castillo pondría a prueba la legitimidad de su gestión y podría marcar su paso por la historia como un líder que privilegió la lealtad política sobre la institucionalidad.