José María Balcázar: La vez que intercambió favores con Patricia Benavides

El presidente interino de la República, José María Balcázar, está nuevamente en el ojo de la tormenta tras reconocer públicamente que entregó el Currículum Vitae (CV) de su nuera al aseror de la ex Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva. En medio de una investigación por presuntos acuerdos ilícitos para favorecer a determinados funcionarios.

Este hecho forma parte de una denuncia constitucional que enfrenta Balcázar por su vinculación, junto a otros congresistas, con lo que la Fiscalía ha descrito como una presunta red de intercambio de favores con la suspendida fiscal, Patricia Benavides. Según esos fiscales, esos favores incluían votos en contra de denuncias constitucionales y gestiones para beneficiar a allegados.

¿Qué admitió Balcázar?

Durante una entrevista en medios locales, el actual mandatario confirmó que sí entregó la hoja de vida de Scarlett Anshy Gálvez Campos, pareja de su hijo, a Jaime Villanueva. En un principio, Balcázar negó conocerla, pero luego reconoció haberle pasado un USB con su información profesional.

El asunto ha cobrado relevancia porque la nuera del presidente fue designada en un cargo dentro del Ministerio Público durante la gestión de Benavides, algo que la Fiscalía aún investiga como parte de posibles presiones y arreglos políticos que buscarían influir en decisiones judiciales y procesos internos.

Desde que la situación salió a la luz, Balcázar ha asegurado que no hubo tráfico de influencias porque no existió un pago ni obligación explícita a cambio de algo, y que su nuera finalmente no ejerció el cargo que se le llegó a asignar.

Presión política y repercusiones

Este reconocimiento se suma a una serie de controversias que rodean al presidente interino, quien asumió el cargo tras la destitución de su antecesor y mientras el país se prepara para nuevas Elecciones Generales. Su cercanía con Benavides ha sido uno de los ejes de críticas de la oposición y sectorespúblicos que piden transparencia y el esclarecimiento de posibles actos de corrupción.

Las investigaciones incluyen evidencias como registros de visitas, conversaciones de WhatsApp entre asesores y congresistas implicados, y la supuesta coordinación para archivar investigaciones en contra de Balcázar.

Hasta ahora, el caso de la nuera es uno de los elementos más visibles para la ciudadanía, que observa con inquietud cómo figuras públicas manejan influencias familiares dentro de organismos estatales. Las autoridades judiciales y fiscales aún continúan recopilando pruebas para determinar si hubo o no delitos como tráficos de influencias o cohecho en torno a estos hechos.