Rosa Bartra: Denuncia "repartija de poder" y apunta al Congreso

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La reciente elección de José María Balcázar como presidente transitorio del Perú no solo reordenó el escenario político, sino que abrió un nuevo frente de críticas dentro y fuera del Congreso. Para la excongresista Rosa Bartra, lo ocurrido no fue un simple acuerdo político, sino una clara "repartija de poder" entre diversas agrupoaciones parlamentarias.

Bartra cuestioné que ni se haya transparentado qué fuerzas negociaron, cómo lo hicieron y bajo qué condiciones se concretó el respaldo que finalmente llevó a Balcázar al máximo cargo del país. A su jucio, la ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles de estas conversaciones, ya que eso permitirá evaluar con mayor claridad a quienes buscan dirigir el rumbo nacional en las próximas elecciones.

"Lo de ayer no puede ser un acuerdo político. Eso efectivamente es una repartija de espacios de poder. Fíjese qué emisión que tiene el Perú de conocer quiénes negocian, cómo negocian, y qué negocian antes de la elección. Porque esto nos va a permitir tener un tamiz mucho más fino con respecto de a quién le entregamos nuestros destinos el próximo 12 de abril", indicó.

Críticas a las bancadas y voto decisivo de APP

La exlegisladora también analizó el comportamiento de bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú y Podemos. Según indicó, cada agrupación dejó en evidencia sus debilidades, temores y ambiciones durante el proceso de votación. Para Bartra, esta coyuntura representa una oportunidad para que la población observe con atención cómo actúan sus representates y saque conclusiones sobre su desempeño.

Bartra sostuvo que APP no dejó claro su voto hasta el final y que su decisión terminó siendo determinante para inclinar la balanza a favor de Balcázar. Esta actuación obliga a ejercer un control político más estricto.

"Les va a pasar factura a todos. Este evento es un momento trascendental para lo que se denomina pasar factura", aseguró

"Todos hemos perdido"

En cuanto al impacto político, Bartra fue tajante. Consideró que este episodio marcará un antes y un después para todas las fuerzas políticas. Desde su perspectiva, ningún sector salió fortalecido.

Señaló que la derecha se enfrascó en enfrentamientos internos que terminaron debilitándola, mientras que partidos de centro perdieron respaldo al apoyar a la izquierda en una negociación que no fue clara ni abierta, según declaró. El resultado dejó a todas las agrupaciones en una situación frágil.

Para Rosa Bartra, el escenario político vuelve prácticamente a un punto de partida, donde no hay vencedores. En sus palabras, la jornada terminó afectando a todos por igual, configurando un momento decisivo que podría pasar factura en el próximo proceso electoral.