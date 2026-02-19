RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Asistió a citación

Zhihua Yang acudió a la Fiscalía y se habría acogido al derecho de silencio por el caso 'Chifagate'

El empresario chino, Zhihua Yang, llegó hacia la Fiscalía tras su citación por el caso 'Chifagate', investigación que lo involucra junto con el expresidente José Jerí. El citado se habría acogido al derecho de silencio.

Zhihua Yang asistió a citación de la Fiscalía
Zhihua Yang asistió a citación de la Fiscalía (Composición Exitosa)

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El empresario chino, Zhihua Yang, llegó hacia la sede del Ministerio Público tras su citación por el caso 'Chifagate' por la investigación por reuniones no oficiales con el expresidente de la República, José Jerí.

Zhihua Yang llegó a la Fiscalía

El empresario involucrado en una de las investigaciones que propició la salida de José Jerí, Zhihua Yang, llegó este jueves 19 de febrero hacia la sede del Ministerio Público con motivo de su citación por el caso 'Chifagate'.

Yang fue citado por la investigación preliminar en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado tras las reuniones extraoficiales con José Jerí. 

Según la información brindada por Canal N, el empresario extranjero se habría acogido al derecho al silencio. Se trata de un convocatoria discreta para que rinda su declaración el 18 de febrero a las 3:00 p.m.

Como se recuerda, las reuniones extraoficiales con el expresidente Jerí se habría sostenido entre diciembre del 2025 y enero de 2026, los cuales fueron revelados tras investigaciones periodísticas.

Ministra Lesly Shica renunció al Midis tras asunción de José Balcázar a la Presidencia: "Por respeto a la democracia"
Lee también

Ministra Lesly Shica renunció al Midis tras asunción de José Balcázar a la Presidencia: "Por respeto a la democracia"

La primera reunión revelada se dio el 26 de diciembre del 2025, en el local del empresario chino Yang ubicado en el distrito de San Borja en donde mantuvieron una reunión en el chifa ubicado al interior del edificio. En tal reunión se contó con la presencia del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el empresario chino Ji Wu Xiaodong.

Posteriormente, el 6 de enero, se dio la reunión en el local Market Capón, en el Centro de Lima, día en el cual la Municipalidad de Lima cerró temporalmente el local del empresario Yang.

Ernesto Álvarez asegura que gobierno de José Jerí cumplió con objetivos en política, economía y seguridad
Lee también

Ernesto Álvarez asegura que gobierno de José Jerí cumplió con objetivos en política, economía y seguridad

Testigos citados en la Fiscalía

La fiscal anticorrupción Diana Paico se encuentra a cargo del proceso en donde también se citó a dos testigos del caso: el jefe de la ATU, David Hernández, y el congresista Luis Cordero Jon Tay. 

El parlamentario Jon Tay, contó con un breve paso por la bancada de Somos Perú, del cual Jerí es partidario. Este habría sido el nexo que presentó al expresidente con el empresario chino.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados citación Derecho al silencio Fiscalía José Jerí Zhihua Yang

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA