¡Del sillón presidencial al TikTok!: Expresidentes cantan Black or White de Michael Jackson en viral hecho con IA

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un video generado con inteligencia artificial viene causando risas en redes sociales. En las imágenes se observa a varios expresidentes de la Reública cantando y recreando una de las escenas más recordadas del vieoclip Black or White de Michael Jackson, donde el rostro del cantante va cambiando progresivamente por el de sus sucesores.

La version peruana no se quedó atrás. En lugar de modelos y ciudadanos de distintas partes del mundo, aparecen los rostros de quienes ocuparon el sillón presidencial en los últimos. Uno a uno, los mandatarios van "transformándose" mientras suena el coro de la canción. El resultado es tan llamativo como gracioso.

Una década de cambios

El clip no tardó en dejar claro el mensaje: el constante cambio de presidente en el país se ha convertido en tema de conversación permanente. En solo una década el Perú ha visto pasar a varios jefes de Estado, algunos por elecciones, otros por vacancias o renuncias.

El video resume esa inestabilidad política en apenas unos segundos. Cada cambio de rostro coincide con el ritmo de la música, como si la banda sonora marcara el pulso de la crisis política. Usuarios comentan que "solo faltó ponerle contador" para no perder la cuenta.

Humor en tiempos de crisis

Aunque el tema de fondo es serio, el tratamiento es ligero. La inteligencia artificial logró que los expresidentes canten y muevan los labios al ritmo de la canción, generando una escena casi real. Esa mezcla entre tecnología y coyuntura política ha convertido el clip en materia viral.

En redes sociales abundan los comentarios irónicos. Algunos usuarios dicen que el Perú ya podría hacer una versión extendida del video si la historia continúa. Otras señalan que el humor es una forma de sobrellevar la incertidumbre política.

Lo cierto es que el video demuestra cómo la tecnología puede convertir la actualidad en entretenimiento en cuestión de minutos. Entre risas y nostalgia noventera, el clip deja una pregunta flotando: ¿seguirá cambiando el rostro presidencial al ritmo de la música?.

Constante sucesión Ejecutiva

Perú profundiza una crisis política marcada por la inestabilidad institucional y la rápida sucesión de mandatarios. Este jueves, el Congreso nombró a José María Balcázar como presidente interino, convirtiéndolo en el octavo jefe de Estado en menos de una década, tras la destitución de su predecesor por presuntos actos de corrupción y controversias internas.

Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 hasta la caída de varios líderes sin completar sus mandatos, el país ha enfrentado renuncias, destituciones, protestas y conflictos sociales que reflejan un sistema político fragmentado.

Las autoridades han convocado elecciones presidenciales para abril, en un intento por superar la crisis y recuperar legitimidad democrática.