Fernando Rospigliosi le advierte a José María Balcázar: "Vamos a evitar que ocurra lo PEOR"

Durante el primer día de mandato de José María Balcázar, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió al nuevo Presidente de la República que el Legislativo "hará todo lo posible" por ejercer un control político sobre el Ejecutivo.

En diálogo con la prensa, el legislador de Fuerza Popular señaló que el Parlamento seguirá cumpliendo su rol de fiscalización sobre los actos del Gobierno que ahora encabeza Balcázar, de la bancada de Perú Libre.

"Vamos a tratar aquí, desde el Congreso, de mantener una fiscalizadora laboral y de evitar que pueda ocurrir lo peor. Hay que tratar de hacer todo lo posible por mantener un control político sobre el Ejecutivo", afirmó el congresista de Fuerza Popular.

Rospigliosi dijo estar expectante a que el flamante jefe de Estado conforme "un buen gabinete ministerial" y asegura que espera que "no nos cree problemas".

"Como dije muchas veces: el gabinete que presidía el doctor Ernesto Álvarez Miranda era una garantía de imparcialidad en el próximo proceso electoral. Ahora, no sabemos", señaló.

Pese a ello, el parlamentario fujimorista reconoció que Balcázar Zelada es una persona con la que se puede dialogar.

"Yo he tratado con él en la Comisión de Constitución muchas veces. Pero, ¿quién está detrás de él?", puntualizó.

Asimismo, Rospigliosi añadió que, a propósito de la actual coyuntura política, corresponde "estar muy vigilantes en medio de un proceso electoral complicado".

Balcázar es citado a juicio oral por presunta apropiación ilícita

A pocas horas de haber iniciado su mandato como nuevo Presidente de la República, José María Balcázar ha sido citado por el Poder Judicial a juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita. De no asistir, será declarado reo contumaz.

Este miércoles 19 por la tarde, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo emitió una citación contra el mandatario designado por el Congreso, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), del 2019 al 2022.

Según la investigación, Balcázar Zelada es acusado de no rendir cuentas de los fondos recaudados durante su gestión en el CAL de dicha región.

La audiencia se ha programado para el próximo 16 de junio a las 10:00 a.m. Se han fijado, además, fechas de continuación de este juicio para los días 23 y 30 de junio a las 9 a.m.

