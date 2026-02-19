José Jerí: Contraloría emitirá informe sobre los casos 'Chifagate' y contrataciones a allegadas del expresidente

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, informó que en un plazo de unos diez días se tendrá un informe preliminar sobre las denuncias que involucran al expresidente José Jerí. Entre ellas figuran las reuniones no registradas con empresarios chinos y las contrataciones de presuntas allegadas en distintas entidades del Estado.

Aguilar precisó que el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de Palacio de Gobierno ya se acreditó semanas atrás para efectuar los servicios de control pertinentes. Actualmente se recopila información tanto en el Despacho Presidencial como en las instituciones donde fueron designadas las jóvenes vinculadas al caso.

"Ya estamos trabajando en eso, calculo que en unos 10 días ya tengamos un informe básico que me permita, si encuentro irregularidades, generar un servicio de control pertinente", declaró el contralor.

El contralor también adelantó que se reunirá con el nuevo presidente interino, José María Balcázar, para coordinar mecanismos de cooperación. Subrayó que la Contraloría "no se casa con nadie" y que, de encontrar irregularidades, se harán públicas y se aplicarán los controles correspondientes.

Contralor asegura que se iniciará con controles de encontrar irregularidades.

Diligencias de la Fiscalía en Palacio

Un día antes, la Fiscalía de la Nación realizó diligencias en las oficinas de Palacio de Gobierno para recabar documentación sobre las contrataciones efectuadas durante la gestión de Jerí. El objetivo es verificar si existieron irregularidades en la designación de personal vinculado al expresidente y determinar si hubo favorecimientos indebidos.

Fuentes fiscales señalaron que se solicitó información sobre contratos, órdenes de servicio y designaciones realizadas en los últimos meses, especialmente aquellas que involucran a personas cercanas al entorno de Jerí.

🔴🔵🚨 #IMPORTANTE | La Fiscalía continúa las diligencias en Palacio de Gobierno tras la salida de José Jerí del cargo de presidente de la República. Tras la primera visita registrada en la mañana, en horas de la tarde los fiscales Ronald Flores, José Bustamante y Ana Manrique... pic.twitter.com/asHcVvoVCQ — Exitosa Noticias (@exitosape) February 18, 2026

La Contraloría también mantiene bajo revisión la transferencia de más de S/1.137 millones al Ministerio de Defensa para la compra de 24 aviones caza, aunque en este caso la entidad se limitó a emitir una opinión reservada por tratarse de un asunto de seguridad nacional. Además, se informó que se continúan fiscalizando proyectos emblemáticos como el megapuerto de Chancay.

El doble frente de control refleja la magnitud de las sospechas que rodean la gestión de Jerí. Mientras el contralor prepara un informe preliminar que podría derivar en sanciones administrativas, la Fiscalía avanza en la vía penal.

En medio de esta coyuntura, el nuevo presidente interino, José María Balcázar, enfrenta el reto de conducir el Ejecutivo bajo la sombra de investigaciones que buscan esclarecer posibles actos de corrupción en Palacio.