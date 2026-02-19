RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Podría ser reo contumaz

PJ cita a presidente José María Balcázar a juicio oral por presunta apropiación ilícita este 16 de junio

En su primer día de gobierno, el Juzgado Unipersonal de Chiclayo citó a juicio oral al presidente José Balcázar por el presunto delito de apropiación ilícita. De no asistir, será declarado reo contumaz.

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/02/2026

A pocas horas de haber iniciado su mandato como nuevo Presidente de la República, José María Balcázar ha sido citado por el Poder Judicial a juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita. De no asistir, será declarado reo contumaz.

Este miércoles 19 por la tarde, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo emitió una citación contra el mandatario designado por el Congreso, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque.

Según la investigación, Balcázar Zelada es acusado de no rendir cuentas de los fondos recaudados durante su gestión en el CAL de dicha región.

La audiencia se ha programado para el próximo 16 de junio a las 10:00 a.m. Se han fijado, además, fechas de continuación de este juicio para los días 23 y 30 de junio a las 9 a.m.

El acusado presidente deberá asistir de manera obligatoria. De lo contrario, será declarado reo contumaz, con lo que se dictaría órdenes de captura a nivel nacional en su contra.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados Apropiación ilícita CAL Colegio de Abogados de Lambayeque José Balcázar José María Balcázar PJ Poder Judicial

