Independiente vs. U. de Chile: Infantino espera "sanciones ejemplificadoras" a responsables de actos de violencia

Frente a los actos vandálicos que tuvieron los hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América, el presidente de la FIFA se pronunció al respecto, "condenando enérgicamente" el lamentable hecho suscitado anoche en Avellaneda.

A través de su cuenta de Instagram, Gianni Infantino dejó en claro que "la violencia no tiene cabida en el fútbol". Como se recuerda, hasta este mediodía, más de 100 hinchas chilenos se encuentran detenidos, 12 han sido reportados como heridos y uno está luchando por su vida.

Espera "sanciones ejemplificadoras" por parte de la CONMEBOL

El líder de la FIFA no fue ajeno a los graves enfrentamientos suscitados en Buenos Aires durante el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El suizo condenó la lamentable jornada vivida la noche del 20 de agosto en la cancha del "rojo".

"La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo", escribió en su red social.

Además, fue claro en decir que su institución no tolerará lo ocurrido, por lo que están a la espera de que se emitan las máximas sanciones por parte de la CONMEBOL, independientemente de lo que dispongan las autoridades argentinas.

"Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos", enfatizó.

Pronunciamiento de Gianni Infantino.

¿Qué dice la CONMEBOL al respecto?

Como era de esperarse, la entidad que preside Alejandro Domínguez también se pronunció sobre la trágica jornada vivida en la capital argentina. A través de un comunicado, expresó "su repudio y condena" por los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", detalló la institución.

Del mismo modo, el máximo ente del fútbol sudamericano instó a todos los clubes participantes de sus competiciones, "en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control", con el objetivo de hechos similares no vuelvan a repetirse.

La jornada que manchó el fútbol trascendió hasta la FIFA, el máximo ente de este deporte está a la espera de que se apliquen las máximas sanciones contra quienes resulten responsables.