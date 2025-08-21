Darwin Espinoza pide licencia para no asistir al Pleno y es captado en partido de Alianza Lima en Ecuador

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Una nueva polémica gira en torno del congresista Darwin Espinoza Vargas (Podemos Perú), quien en vez de asistir al Pleno del Congreso, viajó a Ecuador para alentar a Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Hinchas del cuadro blanquiazul grabaron al exparlamentario de Acción Popular en la tribuna del estadio Olímpico Atahualpa en Quito, acompañado de Stephania Cuya, vinculada sentimentalmente al legislador.

Había pedido "licencia personal"

De acuerdo con el acta de votación de la sesión plenaria del miércoles 20 de agosto, el congresista solicitó " licencia personal " para dejar a un lado sus funciones parlamentarias; no obstante, aprovechó la misma para alentar al equipo de sus amores, seguramente con el dinero de todos los peruanos.

Asistencia al Pleno del 20 de agosto

De acuerdo con América, al parlamentario electo por la región Áncash se le observa fumando un cigarrillo, muy atento al desarrollo del juego de los "íntimos" y cruzando palabras con su acompañante.

Cabe señalar que, según la agenda del Legislativo, este jueves 21 de agosto también habrá sesión plenaria, no confirmándose la presencia de Espinoza Vargas. Además, del lunes 25 al viernes 29 de agosto se desarrollará la primera semana de representación del Período Anual de Sesiones 2025-2026.

Jerí defiende las sesiones virtuales

A más de cinco años de haberse instalado esta modalidad de trabajo en el marco de la pandemia de la COVID-19, el presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), justificó que se siga con la virtualidad en el Congreso de la República, aseverando que es una "herramienta necesaria para la continuidad de otras actividades legislativas".

Sobre la cantidad de legisladores que asisten a las sesiones plenarias convocadas, indicó que la labor parlamentaria "no solo significa legislar las 24 horas del día", puesto que, también fiscalizan y representan en un mismo día, "en muchos casos".

En esa línea, señaló el 14 de agosto, que cada parlamentario "es responsable" y deberá presentar el motivo de su licencia a una sesión del Pleno del Congreso. Agregó que, conversará con ellos sobre las razones de sus inasistencias.

Asimismo, comentó que los trabajos de mantenimiento que se vienen realizando al interior de las sedes parlamentarias por el próximo retorno a la bicameralidad, les impide actualmente sesionar presencialmente al 100 %.

De esta manera, un nuevo escándalo en el Congreso tiene como protagonista al legislador Darwin Espinoza, quien en su momento fue denunciado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso, en agravio del Estado.