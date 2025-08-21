Perú debe cancelar reunión con Colombia si continúan desconociendo soberanía peruana sobre Santa Rosa, señala excanciller

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Frente a las tensiones diplomáticas con Colombia por su intento de vulnerar la soberanía peruana en la Isla Chinería, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay fijó cuál debería ser la postura peruana en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), anunciada para septiembre entrante.

Como se recuerda, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el pasado 7 de agosto, que el Perú lo invitó para el 11 y el 12 del próximo mes a dialogar sobre el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

Si Colombia sigue con su postura, Perú debe levantar la sesión

En entrevista en "Exitosa Perú", el también internacionalista sostuvo que si el gobierno colombiano sigue con desconocer la hegemonía peruana en el distrito de Santa Rosa, nuestro país debe, de inmediato, levantar su presencia en la reunión bilateral.

"Si el Perú confirma que Colombia sigue sosteniendo que no es soberanía el territorio, el espacio de Chinería y el distrito de Santa Rosa, si se confirma eso, cancelamos la reunión, al cancelarla estamos evitando controversia", aseveró.

En ese sentido, comentó que la naturaleza de la reunión es para abordar temas relacionados a la navegación pluvial, por lo tanto, no debería atenderse la demanda colombiana, quienes aseguran que la Isla Santa Rosa no es del Perú, razón más que suficiente para dejar a un lado la reunión programada.

Ordenan prisión suspendida a topógrafos colombianos

Tras haber sido capturados en Loreto por realizar trabajos topográficos en la Isla Chinería el pasado 12 de agosto, los ciudadanos de nacionalidad colombiana Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López, el Poder Judicial sentenció a ambos a extranjeros a un año y cinco meses de pena privativa de la libertad suspendida, por el delito de atentado contra la integridad nacional, en la modalidad de la violación de la soberanía extranjera.

#LoÚltimo. Poder Judicial condena a un año y cinco meses de prisión suspendida y la expulsión inmediata del territorio peruano a los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López por el delito de violación de la soberanía extranjera ocurrido en el distrito de... pic.twitter.com/SncNyjL4pN — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 20, 2025

El juez César Vela Flores, de la Corte Superior de Loreto, ordenó el pago de una reparación civil solidaria de S/ 4 500 en un plazo máximo de 24 horas, en caso contrario se les revertirá la pena de suspendida a efectiva.

Desde el Poder Judicial indicaron que el fallo fue dictado tras aceptar el acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y los ciudadanos extranjeros, quienes admitieron su responsabilidad en los hechos en mención.

De esta manera, el excanciller recomendó cuál debería ser la postura peruana ante Colombia durante el desarrollo del COMPERIF.