Dina Boluarte: "Dejaremos un legado en defensa de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó un discurso durante una actividad oficial en el distrito de Jesús María. Según indicó, desde el Ejecutivo se está "atendiendo las principales necesidades" de la población peruana; esto continuará así hasta el 28 de julio del 2026. "Dejaremos un legado en defensa de la democracia", precisó.

Actividad oficial desde Jesús María

Durante una ceremonia por la entrega de vehiculos a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) no dudó en resaltar su gestión presidencial y reiteró que permanecerá en el mandato hasta julio del 2026.

"Saludamos la adquisición de vehículos con los cuales, damos un paso decisivo en el fortalecimiento de nuestro sistema nacional de inspección laboral. Estamos ante una inversión que va más allá del acto protocolar, es una inversión en eficacia, eficiencia y en justicia laboral, con estas unidades (...) podrán desplazarse de manera oportuna a todo el país", dijo la mandataria, este jueves 21 de agosto.

#EnVivo



Dina Boluarte: Dejaremos un legado de trabajo honesto (...) de defensa de la democracia, Constitución y el estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias



— Canal N (@canalN_) August 21, 2025

De tal modo, entorno a la entrega de vehículos a la Sunafil, para fortalecer los servicios de inspección y promover la formalización laboral, Boluarte resaltó la acciones que se han realizado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) desde que asumió el mandato.

En tal sentido, envió un saludos a los miles de trabajadores que no seden a chantajes políticos y continúan impulsando los motores de la producción, sea el rubro en el que se desempeñen. Asimismo, resaltó que el Perú necesita salir adelante con trabajo y sin darle tregua a la delincuencia. "Nuestra PNP sigue enfrentando a esa lacra que tanto daño hace a nuestra sociedad, añadió.

Promete dejar un legado en defensa de la democracia

Cabe mencionar que, la mandataria Boluarte Zegarra reconoció que aún existen profundas brechas sociales y de infraestructura, las cuáles vienen desde hace años, debido a la "indiferencia" de gobiernos anteriores; sin embargo, su gestión está tratando de cubrirlas "a paso firme y agigantados".

Al respecto, detalló que se han destrabado obras que estuvieron paralizadas por años. Según indicó, gobierna para todos los peruanos y peruanas, a quienes "juró atender sus principales necesidades".

"Dejaremos un legado de trabajo honesto, sincero (...) El legado de permitió recuperar nuestro país y ponerlo en vitrina ante todo el mundo, que ve con asombro que sí se pueden superar las crisis generadas por quienes solo quieren caos y anarquía. Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias", dijo la mandataria.

De esta manera, la presidenta Dina Boluarte se pronunció tras el fallo a su favor, por parte del TC. Según indicó, dejará un legado en defensa de la figura presidencial frente a "investigaciones arbitrarias".