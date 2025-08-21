Martín Vizcarra podría ser trasladado al penal de Lurigancho: "Es una medida arbitraria", asegura hermano del expresidente

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, aseguró que la medida del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de probablemente trasladarlo al penal de Lurigancho "es una medida arbitraria".

"Opositores nos han mostrado su apoyo"

En conversación con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, Mario, ante la posibilidad de que el INPE determine la reubicación del exdignatario al Centro Penitenciario de Lurigancho, comentó que no solo seguidores del partido Perú Primero han rechazado la medida, sino incluso opositores.

"Con la medida abusiva y arbitraria no ha parado de sonar mi teléfono no solo de gente neutral, sino gente opositores a nosotros, nos expresan su respaldo, su rechazo a la medida arbitraria, canallesca, que tratan de minimizar a Martín Vizcarra", declaró.

Con esta muestra de apoyo, señaló el familiar del exmandatario, se reforzó la idea de que "a más golpes, más ataques Martín es más fuerte cada día".

Se estaría poniendo en peligro a Martín Vizcarra

En el mismo diálogo, el secretario de Perú Primero, César Figueredo, mostró su preocupación hacia el posible traslado de Martín Vizcarra al penal de Lurigancho.

En ese sentido, criticó la iniciativa, denunciando que, con ello, se pretendería exponer al exdignatario "a alguna clase de peligro", ya que, como es de conocimiento público, ese establecimiento penitenciario alberga a los criminales más peligrosos del país.

"¿Pretenden mandar a Martín Vizcarra al penal de Lurigancho para exponerlo a alguna clase de peligro?", enfatizó.

De esa manera, negó que los encarcelados en Barbadillo sean "presos vip", sino que están recluidos en ese lugar por la responsabilidad presidencial que han tenido, por ello, "requieren de un régimen excepcional por su propia seguridad, para preservar su vida".

Según Figueredo, desde el año 2019, se buscaría imposibilitar a que Vizcarra funga un cargo público, al inhabilitarlo constantemente para que no pueda cumplir con sus funciones.

Como se recuerda, esta incertidumbre se generó por una reciente resolución del INPE, que establece la reclasificación del penal donde está albergado el exmandatario.

Esta decisión se fundamenta en el Artículo 41° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el Decreto Supremo N° 015-2023-JUS y la Ley del Procedimiento Administrativo General.

De esta manera, se conoció que el hermano del expresidente Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, criticó la posible reubicación de su familiar al penal de Lurigancho, calificandola como "medida arbitraria y canallesca". Mencionó que, incluso opositores les han mostrado su apoyo y rechazo al traslado del exdignatario.