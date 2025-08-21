Frank Caprio, el conocido 'juez más amable' de Estados Unidos, falleció a los 88 años

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Frank Caprio, el exjuez de Providence, Rhode Island, falleció el último miércoles 20 de agosto a los 88 años tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas, según Newsweek.

Fallece el juez más amable de EE. UU.

Muy reconocido por su trato humano y directo dentro del tribunal, Caprio se volvió en una figura global gracias al popular programa Caught in Providence. Mediante este espacio, sus gestos de empatía y decisiones lograron millones de visualizaciones en las plataformas digitales, posicionándolo como símbolo de justicia compasiva.

En el programa se le observaba anulando multas a familias con dificultades o pidiendo a los niños que ayudaran a decidir el castigo para sus padres, despertando el interés de los usuarios, los que lo bautizaron como 'el juez más amable'.

"Con profunda tristeza comunico que mi padre, el juez Frank Caprio, ha fallecido hoy, rodeado de su familia y amigos, tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas", dio a conocer David Caprio, hijo del exmagistrado.

La propia familia, informó mediante un comunicado compartido a través de Instagram que, Frank Caprio murió "pacíficamente" después de una "valiente batalla" contra el cáncer de páncreas. En esa línea, recordaron que el juez será recordado "no sólo como un juez respetado, sino como un devoto marido, padre, abuelo, bisabuelo y amigo".

Último video antes de morir

Días previos a su deceso, Caprio difundió un mensaje en un video desde el hospital, en este, con voz entrecortada, solicitó nuevamente la solidaridad de sus seguidores con oraciones.

"El año pasado les pedí que rezaran por mí y es evidente que así fue porque superé un período muy difícil. Lamentablemente, he tenido una recaída y volví al hospital. Les pido que me tengan de nuevo en sus oraciones", dijo.

La publicación, acompañada por el mensaje: "Mientras continúa esta difícil batalla, sus oraciones levantará mi espíritu", fue compartida a menos de 24 horas de su muerte, logró una visualización de 3 millones en Tik Tok y 2.4 millones en Instagram

Cabe recordar que su diagnóstico de cáncer de páncreas lo compartió en diciembre del 2023, contando que recibió la difícil noticia en su cumpleaños, lo que generó un gran cambio en una fecha tan personal y significativa.

De esta manera, la familia de Frank Caprio confirmó el fallecimiento del 'juez más amable' a los 88 años tras una dura lucha contra el cáncer de páncreas.