Hermano de Martín Vizcarra ante posible traslado de penal: "Responsabilizo a Dina Boluarte de todo lo que pueda pasar"

El hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, se pronunció ante la posibilidad de que se traslade al expresidente de la República al penal de Lurigancho. Según precisó, se están buscando "irregularidades políticas" para cometer "atropellos"; además, responsabilizó a la mandataria Dina Boluarte por lo que le pueda pasar a su hermano.

"Irregularidades políticas"

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, Mario no dudó en mostrar su molestia ante la resolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en donde dispone la reclasificación del penal donde se encuentra albergado el exmandatario Martín Vizcarra.

"Cuando se quieren cometer los atropellos, se buscan cualquier tipo de irregularidades que son netamente políticas porque hay otros expresidentes que también estuvieron en ese penal. Yo como Mario Vizcarra, responsabilizo a la presidenta Dina Boluarte de todo lo que le pueda pasar a Martín Vizcarra", dijo a Canal N.

De tal modo, el hermano de Vizcarra negó que la situación del expresidente se esté politizando. Asimismo, descartó que haya una "estrategia de victimización" oculta, debido a que es el propio INPE quien ha emitido un pronunciamiento sobre presuntas irregularidades. "¿Nosotros que tenemos que ver en eso?", cuestionó.

Presentaron apelación contra prisión preventiva

Cabe mencionar que, Mario ratificó que su prioridad actualmente, es demostrar la "inocencia" de su hermano y por consiguiente, este sea excarcelado; ello en el marco de la prisión preventiva dispuesta contra el exmandatario por los casos "Lomas de Ilo" y "Hospital regional de Moquegua".

En tal sentido, informó que el último miércoles 20 de agosto, la parte legal de Vizcarra ya ha presentado ante el Poder Judicial, la apelación sobre la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, emitida el pasado miércoles 13 de agosto.

INPE descarta injerencia de Dina Boluarte

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló que ni la presidenta Dina Boluarte ni alguna institución pública ha tenido injerencia en el nuevo proceso de clasificación de Martín Vizcarra, quien podría ser trasladado a otro penal.

El INPE rechazó categóricamente la injerencia e intromisión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la reclasificación de estadía penitenciario de Martín Vizcarra.

"El INPE rechaza tajantemente que la Sra. Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra o alguna institución pública o privada tenga algún tipo de injerencia en este caso. El Instituto Nacional Penitenciario es autónomo en cada una de sus decisiones", señaló el INPE.

