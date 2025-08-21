José Jerí sobre posible traslado de Vizcarra a penal de Lurigancho: Debe tener el mismo trato que otros expresidentes

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció respecto del posible traslado de establecimiento penitenciario del exmandatario Martín Vizcarra. Según indicó, se debería tener el mismo trato que han recibido otros exjefes de Estado, debido a que se tiene que respetar las normas vigentes.

José Oré se pronuncia desde el Parlamento

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Jerí Oré mostró una postura a favor de que las autoridades correspondientes cumplan con el mismo trato que han recibido otros exmandatarios, respecto a procesos judiciales que se han seguido en su contra.

"Debe tener el mismo tratamiento que otros expresidentes. Hay un principio y tradición que tendría que respetarse conforme las normas estén vigentes", dijo a la prensa, este jueves 21 de agosto.

De tal modo, ante la posibilidad de que el expresidente Vizcarra Cornejo sea trasladado del penal de Barbadillo al de Lurigancho, el jefe del Congreso indicó que existen normas que se encuentran vigentes respecto a estas situaciones, por lo que se deben respetar, en cumplimiento con la Ley.

Cabe mencionar que, esta interrogante se plantea luego de que, el último 20 de agosto, el INPE declaró nula la clasificación que permitiría la estadía de Vizcarra en el penal de Barbadillo. En tal sentido, emitieron una resolución que dispone la reclasificación del centro penitenciario donde está albergado el exmandatario.

Según la Directiva N° D001034-2025-INPE-ORL, el expresidente Martín Vizcarra fue clasificado con un puntaje de 10, que conforme al análisis que realizó el INPE, su estadía en Barbadillo sería irregular siendo este un motivo para ser trasladado al penal de Lurigancho.

Hermano de Martín Vizcarra se pronunció

El hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, se pronunció ante dicha posibilidad de que se traslade al expresidente de la República al penal de Lurigancho. Según precisó, se están buscando "irregularidades políticas" para cometer "atropellos"; además, responsabilizó a la mandataria Dina Boluarte por lo que le pueda pasar a su hermano.

Mario no dudó en mostrar su molestia ante la resolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en donde dispone la reclasificación del penal donde se encuentra albergado el exmandatario Martín Vizcarra.

"Cuando se quieren cometer los atropellos, se buscan cualquier tipo de irregularidades que son netamente políticas porque hay otros expresidentes que también estuvieron en ese penal. Yo como Mario Vizcarra, responsabilizo a la presidenta Dina Boluarte de todo lo que le pueda pasar a Martín Vizcarra", dijo a Canal N.

De esta manera, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, se pronunció ante el posible traslado del exmandatario Martín Vizcarra al penal de Lurigancho; ello tras una supuesta "detección de irregularidades" en el proceso de clasificación inicial, por parte del INPE.