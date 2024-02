"Iniciaré una querella": Ruth Luque niega declaraciones de Vladimir Cerrón sobre reunión con Jaime Villanueva

La congresista de la República, Ruth Luque, se pronunció luego que Vladimir Cerrón aseguró que esta intermedió y lo citó para tener una reunión con Jaime Villanueva en su departamento ubicado en Pueblo Libre. Según el líder de Perú Libre, Luque realizó dicha citación a nombre de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la parlamentaria negó la versión del líder de Perú Libre, quien también indicó que Luque "le pidió cinco ministerios y el premierato para Verónika Mendoza".

"A diferencia de un prófugo de la justicia y en clandestinidad, yo no tengo nada que ocultar. No he realizado ninguna gestión a nombre de ningún fiscal, o chantajear a nadie por supuestos vínculos con fiscales. Iniciare una querella", escribió este lunes 12 de febrero.

A diferencia de un prófugo de la justicia y en clandestinidad, yo no tengo nada que ocultar. No he realizado ninguna gestión a nombre de ningún fiscal, o chantajear a nadie por supuestos vínculos con fiscales. Iniciare una querella. Mis posiciones políticas han sido públicas...

De tal modo, Luque aseguró no tener nada que ocultar, en respuesta al pronunciamiento de Cerrón, con quien marcó una diferencia, señalando que este se encuentra en la clandestinidad y prófugo de la justicia.

Al respecto, negó haber realizado alguna gestión a nombre de un fiscal, contradiciendo a Vladimir Cerrón. Asimismo, dijo no haber chantajeado a nadie "por supuestos vínculos fiscales".

Cabe mencionar que, luego que el líder de Perú Libre haya asegurado que se reunió con el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, por intermedio de Luque para realizar una serie de peticiones, la legisladora anunció que iniciará una querella.

"Mis posiciones políticas han sido públicas siempre, y he sido respetuosa de la autonomía y debido proceso. No permitiré que se juegue con mi imagen para su beneficio personal. Claramente hay quienes buscan no responder a la justicia, y que sus casos en el Ministerio Público no prosperen", agregó Ruth Luque.