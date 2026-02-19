José Balcázar afirma que el indulto a Pedro Castillo no está en su agenda: "Tiene un proceso penal en curso"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar aseguró que no está en agenda ningún indulto a favor del expresidente Pedro Castillo, pese a que ambos pertenecen a la misma bancada política. La declaración la brindó tras asumir funciones como titular del Congreso y jefe de Estado transitorio, en respuesta a las consultas de la prensa.

El mandatario fue enfático en precisar que no existe trámite alguno relacionado con una eventual medida de gracia y explicó que el exjefe de Estado continúa afrontando un proceso penal que sigue su curso conforme a ley, por lo que no corresponde hablar de decisiones anticipadas.

"No está ningún tipo de indulto por el momento. Estamos trabajando y lo que yo sé (es) que el presidente tiene un proceso penal; que siga su curso correspondiente y nosotros estaremos atentos para que precisamente se cumplan los plazos", declaró a los medios de comunicación.

La agenda de José María Balcázar

En ese contexto, el presidente interino señaló que la prioridad de su gestión estará centrada en la administración del gobierno transitorio y no en escenarios hipotéticos. Asimismo, indicó que su despacho se mantendrá atento al desarrollo del proceso judicial, remarcando que las instituciones deben actuar dentro del marco normativo vigente.

Por otro lado, anunció que en los próximos días se evaluará el desempeño de los ministros del actual gabinete, con el fin de determinar posibles ratificaciones o cambios, especialmente en sectores sensibles como el Interior, en caso se detecten problemas en la gestión.

Finalmente, sostuvo que uno de los ejes de su administración será mantener una política monetaria sana y brindar estabilidad a los agentes económicos, con el objetivo de garantizar una transferencia ordenada del gobierno hasta el 28 de julio de 2026.

La elección de José Balcázar

Hace unas horas, el Pleno del Congreso eligió como nuevo presidente encargado a José María Balcázar Zelada quien asumirá, de inmediato, la encargatura de la Presidencia de la República del Perú tras la vacancia de José Jerí.

La elección se dio tras la votación en segunda vuelta luego de que María del Carmen Alva y José María Balcázar fueran las dos listas más votadas, pero que no lograron superar los 59 votos necesarios en primera vuelta. El Congreso de la República eligió como nuevo presidente del Parlamento a José María Balcázar al contar con 60 votos a favor, frente a los 46 votos alcanzados por María del Carmen Alva.

De esta manera, el presidente José María Balcázar dejó claro que no se evalúa ninguna medida de gracia para el exmandatario y que el proceso judicial seguirá su curso. Mientras tanto, su administración se enfocará en revisar el gabinete, fortalecer la estabilidad económica y asegurar una transición institucional ordenada hasta 2026.