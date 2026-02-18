Congreso provocó inestabilidad desde 2016 al pretender subordinar al Ejecutivo, según experto

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el experto en gestión pública, Rodolfo Reyna, indicó que el Congreso de la República ha provocado inestabilidad desde el año 2016, cuando Keiko Fujimori perdió las elecciones frente a PPK. Desde aquella fecha, según comentó, el Parlamento ha pretendido subordinar al Poder Ejecutivo.

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Reyna se pronunció respecto a los últimos acontecimientos en la política peruana, luego de que el Congreso votara a favor de la censura de José Jerí a puertas de las elecciones generales. Al respecto, apuntó a años anteriores, resaltando las constantes crisis en el Ejecutivo.

Sobre propuesta de reforma constitucional

En tal sentido, el experto recordó que luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, se plantearon diversas propuestas de reforma constitucional, con la finalidad de que se acorte el mandato presidencial y así, se puedan adelantar las elecciones; sin embargo, no se pudo concretar debido a que "faltó la voluntad política".

Según indicó, los partidos políticos que no apoyaron dichas propuestas fueron las que luego realizaron una alianza para mantener y gobernar junto a Dina Boluarte. Esto impidió que se brinde un "oxígeno" a la política peruana y se haya recompuesto el Parlamento.

Cabe mencionar que, sobre los constantes cambios de presidentes de la República, vía sucesión, debería hacer reflexionar en general, no solo a los políticos sino también a la población; ello con la finalidad de que se entienda cómo evitarlo, iniciando con que se elija de manera adecuada a las autoridades que nos gobernarán.

"Empoderamiento excesivo del Congreso"

Es así que, para Reyna, la crisis política que existe actualmente, se debe a se ha producido un "empoderamiento" del Congreso que, año a año habría pretendido subordinar no solo al Poder Ejecutivo, sino a otros organismos constitucionales autónomos. "Esa 'parlamentarización' ha hecho que ocurran estos sucesos que tienen fecha y nombre propio", indicó, recordando la actuación del fujimorismo en la política.

"A partir del año 2016, a partir de que la señora Keiko Fujimori o Fuerza Popular, perdió las elecciones, lo único que hizo (el Congreso) fue obstruir, generar inestabilidad y provocar la renuncia de PPK y a lo largo de los siguientes periodos parlamentarios, se ha generado ese empoderamiento que ha generado esta inestabilidad política (...)", dijo a nuestro medio, este miércoles 18 de febrero.

En conclusión, el experto en gestión pública, Rodolfo Reyna, indicó que ante las acciones del Congreso de la República, se debe realizar una reforma política para generar un equilibrio y que no haya un "empoderamiento excesivo" de la parte del mismo.