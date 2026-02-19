José Balcázar no descarta reunir a ministros de toda ideología política: "Los que voy a convocar son los mejores técnicos"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente José María Balcázar, aseguró que convocará a los mejores técnicos para el nuevo gabinete ministerial, sin importar su ideología política. En ese sentido, negó que en su gobierno se vayan a repartir los ministerios según el apoyo que obtuvo de cada partido en la elección de la titularidad del Congreso.

Ministerios no se repartirán

Como se sabe, a lo largo de los últimos gobiernos se ha hablado mucho de una especie de "repartija" de ministerios por parte de los gobernantes para ser respaldados por los partidos que tienen representación en el Congreso.

Inclusive el propio congresista Luis Aragón, de la bancada Acción Popular, había revelado que para la asunción de José Jerí a la Presidencia de la República aquellos grupos parlamentarios que lo respaldaban obtuvieron ministerios.

"Debe ser un desliz de mi amigo Aragón Carreño, él ha votado por María del Carmen Alva, ha sido su vocero, entonces yo creo que ahí hay un poco de celo en sus apreciaciones. Pero las elecciones han sido tan limpias que yo no he consensuado con nadie para que haya un toma y daca", aseguró el mandatario Balcázar.

En esa línea, aseguró que su gabinete de ministros estará conformado por los mejores técnicos, sin importar su ideología política, pues afirma que busca lo mejor para el país.

"Además, no se necesita, el poco tiempo que voy a estar acá a los que voy a convocar son a los mejores técnicos y si Aragón Carreño es un buen técnico lo voy a convocar también", declaró.

Asimismo, dio a conocer que aún no tiene un candidato para ocupar el premierato, por lo que instó a la ciudadanía, líderes políticos y a la propia prensa a buscar, proponer un hombre de diálogo y consensos.

José María Balcázar niega ser miembro de Perú Libre

El mandatario resaltó que no fue solo una bancada la que votó por él como nuevo jefe de Estado, sino obtuvo votos de cada uno de los partidos. Según precisó, se ha evidenciado que hasta miembros de Acción Popular votaron por su figura.

"Yo no soy de Perú Libre, yo soy un hombre independiente, he trabajado con la bancada de Perú Bicentenario y también como invitado de Perú Libre y ellos me han propuesto ayer, para las elecciones, pero si ven la votación de anoche, han votado todas las bancadas por mí", dijo a nuestro medio, este jueves 19 de febrero.

Es en por ello que, el presidente José María Balcázar no descartó tener en su gabinete de ministros a profesionales de todas las ideologías políticas, pues priorizará que sean "los mejores".