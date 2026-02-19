José Balcázar anuncia intención de convocar a líderes políticos, la iglesia y gremios: "En este país lo que falta es el diálogo"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar reveló que como primera acción de su gobierno, busca convocar a los líderes políticos, la iglesia Católica, así como a las Evangélicas y a los gremios para hablar sobre la situación de la criminalidad y las elecciones.

Busca soluciones con diálogo

En entrevista para Radio Nacional, el mandatario dio a conocer cuál será su primera acción en el cargo, a solo horas de haber juramentado como presidente.

"Estamos trabajando la posibilidad de una buena rueda de conversaciones con políticos para ver la situación de la seguridad ciudadana en primeros términos, en segunda, las elecciones que se vienen. En eso vamos a convocar a todos los líderes políticos y también a la iglesia católica y a las iglesias evangélicas, y a los gremios que por ejemplo tienen problemas con la inseguridad ciudadana, empezando por el transporte", detalló.

En ese sentido, enfatizó que la lucha contra la criminalidad es un tema que debe tener consensos entre los agentes que deben dar una solución al problema.

"En este país lo que falta es el diálogo o nunca existió y en eso hay un montón de faltas de entendimientos y lo que queremos es abordar el tema de fondo", declaró.

Sistema penitenciario

El jefe de Estado detalló que en estos cinco meses que tendrá en el Gobierno busca convocar a los especialistas del mas alto rango. Agregó que entre las cosas que planea revocar es la reestructuración del sistema penitenciario, ahora conocido como SUNIR antes INPE.

"El sistema penitenciario, por poner un ejemplo, eso me parece a mi que hay que revocarlo y cambiarlo porque no se puede dar de ninguna manera dar soluciones unilaterales, porque el problema es integral, el sistema de judicial abarca precisamente la parte en la que se aplica las leyes y las penas que se aplica en el INPE", explicó.

Resaltó que dialogará con los actuales ministros para evaluar su permanencia en los cargos que tienen, por lo que no descartó que formen parte de su gabinete. Por el momento, adelantó que aún no tiene pensado a un premier, busca conocer a Ernesto Álvarez.

Remarcó que también buscará conversar con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, pues a su parecer es importante conocer el manejo de la moneda y busca conocer sus ideas para el futuro del país, "es un buen referente".

