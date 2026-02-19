José María Balcázar defiende sus declaraciones sobre matrimonio infantil: "Las han sacado fuera de contexto"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el presidente José María Balcázar se pronunció luego de que sus declaraciones ermititas en el 2023 sobre el matrimonio infantil, fueran cuestionadas. Sobre ello, defendió su postura y acusó que otras personas "sacaron fuera de contexto" sus expresiones.

Defiende sus declaraciones

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jefe de Estado justificó su postura emitida cuando era congresista de la bancada Perú Bicentenario, en las cuales indicó que las relaciones sexuales a temprana edad "ayudan" al futuro psicológico de la mujer.

"Usted sabe que le sacan a uno declaraciones fuera de contexto, yo hablé simplemente un asunto legal, como yo he sido juez, sé lo que son los códigos, los códigos permiten las relaciones sexuales de 14 años para arriba, eso no es delito y como no es delito se pueden casar, se juntan (...)", dijo a nuestro medio, este jueves 19 de febrero.

En tal sentido, Balcázar indicó que sus declaraciones sobre dicho tema, fueron "sacadas de contexto", debido a que él se refería al Código Penal. Según indicó, su postura es de "defensor de la familia y los menores de edad", señalando que apuesta por la juventud y su crecimiento.

Presidente Balcázar sobre su salud

En otro momento, el jefe de Estado fue consultado sobre su estado de salud, debido a que durante un prolongado tiempo permaneció internado. Sobre esto, Balcázar indicó que mientras cumple más años de edad, adquiere más inteligencia. "Estoy muy bien", precisó.

¿Qué dijo Balcázar en 2023?

Cabe mencionar que, en junio del 2023, durante el debate del proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil, en cual se llevó a cabo en una sesión de la Comisión de Justicia, Balcázar que en ese momento era parlamentario, fue el único que votó en abstención frente a la propuesta.

Además, el congresista sugirió que la propuesta parlamentaria vuelva a ser evaluada luego de afirmar que existen pruebas de que las relaciones sexuales en menores de edad favorecen al desarrollo psicológico.

"En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer", declaró el legislador.

Para concluir, el jefe de Estado, José María Balcázar, defendió su postura ante las declaraciones que emitió en 2023, respecto al matrimonio infantil.