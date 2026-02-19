Macarius rompe su silencio luego de que Suheyn Cipriani apareciera llorando por su ruptura

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de que Suheyn Cipriani rompiera en llanto al contar los motivos del fin de su relación con Macarius, el creador de contenido reapareció en sus plataformas digitales para responder a la polémica.

El pronunciamiento de Macarius

La relación entre Macarius y Suheyn Cipriani fue breve, pero bastante visible en redes sociales y transmisiones en vivo. Sin embargo, en los días previos al anuncio oficial de su separación, ya se notaban señales de distanciamiento que no pasaron desapercibidas para sus seguidores.

@elclipero_oficial Macarius se pronuncia ante lo sucedido con Suheyn Cipriani. #macarius #tiktoker #kickperu #magalytvlafirme #farandula ♬ sonido original - ElClipero

Todo terminó de estallar cuando Suheyn apareció en el programa Magaly TV, La Firme, donde se mostró afectada al hablar del quiebre sentimental y pidió que no se genere una ola de ataques contra su expareja.

Horas después, Macarius decidió reaparecer en uno de sus directos para referirse a lo ocurrido. Aunque evitó dar detalles sobre los motivos de la ruptura, sí expresó su incomodidad por la forma en la que se difundió el tema y por los mensajes negativos que recibió.

"La única versión que van a tener de mí es que yo no voy a decir nada, no era necesario hacer todo esto para que me insulten", señaló.

Durante su transmisión, el streamer también cuestionó que la ruptura se haya convertido en tema de burla en distintos espacios digitales.

"No era necesario que me insulten a nivel nacional, después se burlen en un pódcast o hagan mofa, será su show todo, pero yo no voy a hablar grueso, no voy a decir absolutamente nada", expresó.

El mensaje hacia Suheyn Cipriani

A pesar del contexto tenso, Macarius evitó lanzar comentarios negativos contra Suheyn Cipriani y, por el contrario, pidió que no se la ataque en redes sociales.

"Yo no quiero decir nada, que vayan y la ataquen a ella. Absolutamente nada, porque ella es mujer, ella tiene que estar tranquila. En cambio, yo soy hombre y los hombres debemos morir de pie, gente", manifestó.

Mientras tanto, Suheyn Cipriani también se pronunció públicamente y pidió que no se genere 'hate' contra Macarius: "Me duele que me vean triste porque yo sé que le va a caer hate; pero no le tiren hate, yo sé que tal vez no estuvo tan enamorado de mí como para hacer esas cosas".

Además, aseguró que, pese al dolor, la separación se dio en buenos términos. "Mejor que hayamos terminado bien y que la alarguemos y terminemos odiándonos. Para qué nos vamos a odiar si nos hemos querido tanto", comentó.

Así, la separación entre Macarius y Suheyn Cipriani continúa generando polémica. Mientras ella se mostró llorando por la ruptura, él optó dejar en claro su incomodidad con la exposición mediática.