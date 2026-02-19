José María Balcázar no descarta dar salvoconducto a Betssy Chávez: "Voy a estudiar su situación"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El flamante presidente de la República, José María Balcázar, conversó con Exitosa este jueves 19 de febrero sobre diferentes temas de coyuntura nacional. Por ejemplo, el mandatario fue consultado sobre la posible entrega del salvoconducto a Betssy Chávez quien actualmente se encuentra asilada en la embajada de México.

No descarta salvoconducto a Betssy Chávez

Respecto a este tema, el jefe de Estado dejó en claro que en los próximos días se sentará con el canciller para evaluar la situación jurídica de la expremier para tener un panorama más claro de su caso. Sin embargo, indicó que esta cuestión debe resolverse por los canales diplomáticos adecuados, además de asegurar que no es un tema prioritario en su agenda.

"Voy a estudiar con el canciller cual es la situación jurídica de ella porque yo como me acabo de hacer cargo anoche donde ha sido todo muy largo y ahora me voy a preocupar de cual es su situación jurídica. Pero eso tiene que canalizarse vía diplomática, no creo que sea un tema tan prioritario ni difícil de solucionar", inició.

Seguidamente, José María Balcázar invocó a Betssy Chávez a que pueda afrontar el proceso legal que se le abrió en el Poder Judicial y poder resolver su caso de una vez por todos. También calificó la situación del asilo como penosa para cualquier persona.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José María Balcázar indicó que estudiará el caso del salvoconducto solicitado por Betssy Chávez. Aseguró que dicho tema no es prioritario para su gobierno, pero tampoco difícil de solucionar.



"Una circunstancia de estar asilado no es una bendición, al contrario es una situación penosa. Tampoco conviene que las personas se acojan al asilo y lo que habría que pedirle a Betssy Chávez es que afronte y que el Poder Judicial resuelva su situación jurídica", añadió.

Está dentro de la potestad jurídica

Por último, al también presidente de la Mesa Directiva del Congreso precisó que Chávez Chino está facultada por las leyes diplomáticas de pedir asilo en la embajada de México a pesar de las acusaciones en su contra.

Como se recuerda, el saliente gobierno de José Jerí le negó en todo momento la entrega de este documento a la expremier aduciendo que utilizaba el asilo como herramienta para evadir de la justicia.

"Por ahora está sujeta a un proceso de extradición con México y habría que ver lo que indica las leyes, pero yo entiendo que es una potestad jurídicamente hablando de poder asilarse y tiene el dominio jurídico para poder resolver este problema", finalizó.

En resumen, José María Balcázar, flamante presidente de la República, no descartó la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez quien se encuentra como asilada política al interior de la embajada de México.