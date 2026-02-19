José Balcázar negó haber realizado ofertas a congresistas para ser electo como presidente: "Estoy tranquilo"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo para Exitosa, el presidente José María Balcázar negó haber realizado alguna oferta a los congresistas para que voten por él como titular del Congreso y encargado de la Presidencia de la República.

Niega acusaciones

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el mandatario fue cuestionado sobre el futuro de la dirección del Seguro Social de Salud, pues se había denunciado el copamiento de miembros de Alianza para el Progreso en la institución.

Tras haber sido apoyado en gran mayoría por miembros de la bancada de dicho partido y en medio de rumores de presuntas ofertas a parlamentarios para lograr votos, el recién juramentado jefe de Estado negó las acusaciones.

"No creo, además no ha sido un toma y daca, yo no he ofrecido absolutamente a nadie y usted verá la votación, la votación ha sido mayoritariamente no de APP, la votación ha sido de los otros sectores, de tal manera que estoy tranquilo por ese lado", aseguró.

En ese sentido afirmó que no tiene ningún tipo de compromiso y por ende no tendría "porque pagar algún favor". Cabe señalar que entre los compromisos que se denunció habría realizado Balcázar era el indulto a Pedro Castillo y dar el salvoconducto a Betssy Chávez.

Negó ser de Perú Libre

En ese sentido, primero aseveró que hasta la fecha no ha recibido la propuesta de indultar a Pedro Castillo, sin embargo, de recibirla la evaluaría. En cuanto a Betssy Chávez, señaló que el salvoconducto deberá evaluarse, aunque no es prioridad de su gobierno por el corto tiempo, por lo que no lo descarta.

Asimismo, rechazó formar parte del partido político Perú Libre, a pesar que dicha agrupación lo propuso como candidato por la Lista 4 y forma parte de la bancada en el Congreso.

"Yo no soy de Perú Libre, yo soy un hombre independiente, he trabajado con la bancada de Perú Bicentenario y también como invitado de Perú Libre y ellos me han propuesto ayer, para las elecciones, pero si ven la votación de anoche, han votado todas las bancadas por mí", dijo a nuestro medio, este jueves 19 de febrero.

Resaltó que no es un "presidente comunista" y busca el diálogo, consensuar con otras fuerzas políticas para resolver los problemas del país.

En ese sentido, José Balcázar negó haberse comprometido u ofrecido algo a los congresista para que voten por él y lograr salir electo como presiente.