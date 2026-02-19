Sheinbaum espera restablecer relación con Perú tras elección de José María Balcázar como presidente

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¿Nuevo rumbo diplomático entre México y Perú? Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la designación de José María Balcázar como presidente interino de Perú y aseguró que espera que bajo su Gobierno se puedan retomar las relaciones con el país mexicano.

Claudia Sheinbaum tras elección de Balcázar

El 18 de febrero fue la fecha clave en que Perú suma a un nuevo jefe de Estado en la historia. Tras la censura de José Jerí, el Pleno del Congreso eligió como nuevo presidente encargado a José María Balcázar Zelada, quien asume de inmediato como mandatario interino de nuestro país.

La elección se realizó en una reñida segunda votación donde obtuvo 64 votos a favor frente a los 46 votos de su contendor, María del Carmen Alva Prieto. Como era de esperarse, la noticia trascendió internacionalmente y otros jefes de Estado no evitaron pronunciarse y mostrar su reacción por la reciente designación en la Presidencia del Perú, entre ellos Claudia Sheinbaum, mandataria de México.

En una reciente conferencia de prensa, la máxima autoridad mexicana sostuvo que, tras varios años de desencuentros y fricciones, espera que, bajo el mando de José María Balcázar, Perú pueda dar el primer paso para evaluar si es posible "restablecer las relaciones" diplomáticas entre ambos países.

"Vamos a esperar, el presidente que se eligió ayer (Balcázar) es del mismo partido de Pedro Castillo, entonces vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones", expresó la presidenta de México en Palacio Nacional.

Retomar relaciones diplomáticas Perú-México

Asimismo, la presidenta de México aseguró que Perú debe ser quien busque dar un nuevo giro en la política y cambiar el panorama diplomático con su país. "Tiene que ser de ellos porque ellos son los que rompieron con México", expresó.

La jefa de Estado recordó que el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con México en noviembre del 2025, luego de que se anunció el inicio de un proceso de asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien fue la última jefa del gabinete del expresidente Pedro Castillo.

José María Balcázar nuevo presidente de Perú

Tras su designación como presidente interino hasta el 28 de julio del 2026, donde se llevará a cabo el cambio de mando con el que resulte ganador de las Elecciones Generales, José Balcázar declaró en exclusiva para Exitosa y se pronunció sobre un eventual salvoconducto a Betssy Chávez.

Como se sabe, la expremier se encuentra con asilo diplomático en la Embajada mexicana en Lima. Respecto a este tema, el nuevo jefe de Estado dejó en claro que en los próximos días se sentará con el canciller para evaluar la situación jurídica de Bettsy Chávez para tener un panorama más claro de su caso.

Sin embargo, indicó que esta cuestión debe resolverse por los canales diplomáticos adecuados, además de asegurar que no es un tema prioritario en su agenda.

Es así que, tras la elección de José María Balcázar como presidente interino, Claudia Sheinbaum, mandataria de México, abrió la puerta a restablecer relaciones con Perú, esperando que nuestro país dé el primer paso para un nuevo panorama político.