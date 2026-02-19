Presidente Balcázar sobre si le proponen indultar a Pedro Castillo: "Lo evaluaría"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A menos de 12 horas de haber sido elegido como presidente del Perú, José María Balcázar se pronunció sobre un eventual pedido de indulto hacia Pedro Castillo Terrores, sentenciado en noviembre del 2025 a 11 años, cinco meses y 15 días por el caso 'Golpe de Estado'.

En entrevista exclusiva con Exitosa, el flamante mandatario aseveró que formalmente hasta la fecha no ha recibido la propuesta; no obstante, de recibirla, sostuvo que la "evaluaría".

Deja la puerta abierta para su libertad

Al ser jefe de Estado, José María Balcázar está sujeto al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la cual establece su atribuciones y obligaciones. En ese sentido, el inciso 21 le otorga la facultad de conceder indultos y conmutar penas.

Sobre la posibilidad de devolverle su libertad al expresidente Castillo, dejó abierta la posibilidad de la misma, a casi tres meses de haber sido condenado por el delito de conspiración para una rebelión.

"Nadie me lo ha pedido hasta el momento, no he pedido ningún contacto sobre el particular y, en segundo lugar, porque es un asunto que todavía está judicializado en el Poder Judicial, entiendo que hay una apelación del expresidente Pedro Castillo y está buscando, incluso su absolución", mencionó.

(Noticia en desarrollo...)