RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Deja la puerta abierta

Presidente Balcázar sobre si le proponen indultar a Pedro Castillo: "Lo evaluaría"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente José María Balcázar no descartó indultar al exmandatario Pedro Castillo, condenado a más de 11 años de cárcel por el caso 'Golpe de Estado'.

José María Balcázar / Pedro Castillo.
José María Balcázar / Pedro Castillo. Composición Exitosa

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/02/2026

Síguenos en Google News Google News

A menos de 12 horas de haber sido elegido como presidente del Perú, José María Balcázar se pronunció sobre un eventual pedido de indulto hacia Pedro Castillo Terrores, sentenciado en noviembre del 2025 a 11 años, cinco meses y 15 días por el caso 'Golpe de Estado'

En entrevista exclusiva con Exitosa, el flamante mandatario aseveró que formalmente hasta la fecha no ha recibido la propuesta; no obstante, de recibirla, sostuvo que la "evaluaría". 

Deja la puerta abierta para su libertad 

Al ser jefe de Estado, José María Balcázar está sujeto al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la cual establece su atribuciones y obligaciones. En ese sentido, el inciso 21 le otorga la facultad de conceder indultos y conmutar penas.

Sobre la posibilidad de devolverle su libertad al expresidente Castillo, dejó abierta la posibilidad de la misma, a casi tres meses de haber sido condenado por el delito de conspiración para una rebelión.

"Nadie me lo ha pedido hasta el momento, no he pedido ningún contacto sobre el particular y, en segundo lugar, porque es un asunto que todavía está judicializado en el Poder Judicial, entiendo que hay una apelación del expresidente Pedro Castillo y está buscando, incluso su absolución", mencionó.

José María Balcázar no descarta dar salvoconducto a Betssy Chávez: "Voy a estudiar su situación"
Lee también

José María Balcázar no descarta dar salvoconducto a Betssy Chávez: "Voy a estudiar su situación"

(Noticia en desarrollo...)

José María Balcázar niega ser miembro de Perú Libre: "Soy un hombre independiente"
Lee también

José María Balcázar niega ser miembro de Perú Libre: "Soy un hombre independiente"

Temas relacionados Caso Golpe de Estado indulto José María Balcázar Pedro Castillo penal de Barbadillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA