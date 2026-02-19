José María Balcázar niega ser miembro de Perú Libre: "Soy un hombre independiente"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, José María Balcázar se pronunció luego de haber sido elegido por el Congreso como nuevo presidente de la República. Al respecto, rechazó formar parte del partido político Perú Libre, a pesar que dicha agrupación lo propuso como candidato por la Lista 4.

Presidente Balcázar sobre Perú Libre

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el mandatario resaltó que no fue solo una bancada la que votó por él como nuevo jefe de Estado, sino obtuvo votos de cada uno de los partidos. Según precisó, se ha evidenciado que hasta miembros de Acción Popular votaron por su figura.

"Yo no soy de Perú Libre, yo soy un hombre independiente, he trabajado con la bancada de Perú Bicentenario y también como invitado de Perú Libre y ellos me han propuesto ayer, para las elecciones, pero si ven la votación de anoche, han votado todas las bancadas por mí", dijo a nuestro medio, este jueves 19 de febrero.

Al ser consultado sobre un posible apoyo por parte de miembros de bancadas como Fuerza Popular o Renovación Popular, Balcázar indicó que al ver esto, se encuentra realizando un "llamado al diálogo y al consenso". Por ello, anunció que ha convocado a los líderes principales de cada bancada para mantener una reunión urgente en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Según precisó el jefe de Estado, esta reunión tiene como objetivo mantener un diálogo entre todos y así puedan garantizar la pacificación y también, las próximas elecciones generales del 2026. Asimismo, indicó que es vital, reunirse tanto con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, como con la ministra de Economía y Finanzas. "Para garantizar la continuidad del modelo económico", detalló.

Sobre posible indulto a Pedro Castillo

En otro momento, Balcázar fue consultado sobre la posibilidad de que se indulte al expresidente Pedro Castillo que, se encuentra recluido en el penal Barbadillo. Sobre ello, indicó que de existir un pedido para indultarlo, tendría que "evaluarlo como corresponde" para tomar una decisión.

"Nadie me lo ha pedido hasta el momento, no he tenido ningún tipo de contacto sobre el particular (...) Es un asunto que está judicializado en el Poder Judicial, entiendo que hay una apelación de Pedro Castillo que está buscando inclusive su absolución en el Poder Judicial (...)", detalló.

En conclusión, tras asumir la Presidencia, José María Balcázar no solo descartó formar parte del partido Perú Libre, sino también aseguró que no se encuentra en su agenda brindar el indulto al exmandatario Pedro Castillo.