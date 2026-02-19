Plan de Seguridad de José Jerí quedará estancado en nuevo Gobierno de Balcázar, señala experto

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el experto en seguridad ciudadana, Frank Casas, indicó que el Plan de Seguridad Ciudadana, anunciado por José Jerí, pero el cual no se llegó a presentar debido a que lo censuraron, no tendría desarrollo alguno en el nuevo Gobierno interino de José María Balcázar.

Plan de Seguridad Ciudadana no pasó segunda etapa

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Casas recordó que el plan de Jerí para combatir la inseguridad y criminalidad, el cual fue programado para otra fecha. Según indicó, dicho plan fue culminado en una primera etapa; sin embargo, no alcanzó la aprobación correspondiente en una segunda fase.

"Probablemente (el Plan de Seguridad Ciudadana de José Jerí) va a quedar bajo llaves o estancado o sin implementar por el desconocimiento del anterior presidente sobre como funciona la administración pública (...) Es muy probable que quede allí", dijo a nuestro medio, este jueves 19 de febrero.

En tal sentido, el experto precisó que en la segunda etapa de dicho plan se requiere la aprobación de los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), por lo que se presume que algunas autoridades habrían expresado sus discrepancias con algunas medidas.

Agenda de Balcázar aún sería una "interrogante"

Al respecto, Casas indicó que este hecho genera dudas sobre la agenda del nuevo presidente José María Balcázar, respecto a la gestión de la seguridad ciudadana. Es así que, esta sigue siendo una interrogante, debido a que durante su primera conferencia, el presidente optó por brindar un discurso histórico, en lugar de uno que visualice la situación actual del país.

Cabe mencionar que, según el experto en seguridad ciudadana, José María Balcázar resultaría ser un político "inexperto en el tema, poco preparado para estos ámbitos"; esto genera que la población no tenga altas expectativas en el marco de la constante ola de criminalidad en el país.

"En estas circunstancias, evidentemente realizar cambios en la estructura policial o descabezar a la Policía para reemplazar a otro pues sería una locura, sería altamente irresponsable", consideró Casas. Además, resaltó que las autoridades deben garantizar la paz y tranquilidad durante las elecciones generales 2026.

Para concluir, el experto en temas de seguridad ciudadana, Frank Casas, indicó que José María Balcázar debe dar continuidad al fortalecimiento de la inteligencia y articulación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público ante el trabajo realizado contra los casos de extorsión y sicariato.