Presidente José María Balcázar niega ser comunista: "Aquí lo que hay es voluntad política"

En declaraciones para Exitosa, el presidente José Balcázar negó ser comunista, asegurando que lo motiva una voluntad política para establecer diálogos con los distintos sectores del país.

El último miércoles, el legislador José Balcázar fue elegido para asumir la Presidencia de la República de manera interina tras su elección comom titular del Congreso. Su ascenso generó una serie de reacciones, entre ellas las de Jorge del Castillo, quien ha realizado un llamado para salir a la calle para, desde su óptica, enfrentar al comunismo que ha tomado Palacio de Gobierno.

"Lo voy a convocar a él también. Aquí no encuentran a ningún presidente comunista . Ese término comunista del siglo XIII no existe, nunca existió. Por último, Carl Marx jamás habló de izquierda ni de derecha, yo creo que es un término mal hecho de la Revolución Francesa que hay que cambiar", sostuvo.

En tal sentido, el nuevo mandatario del Perú agregó que lo que sí existe es "voluntad política" de los peruanos para manejar en el Perú sin llegar a esos extremos "de odios" y más bien "buscar el diálogo permanente". "Yo no tengo ningún prejuicio contra nadie por eso los voy a convocar", subrayó el gobernante.

¿Quién será el primer ministro de su gobierno?

En otro momento fue consultado sobre si ya tiene en mente quién será el jefe del Gabinete Ministerial durante su gobierno de transición. Al respecto, el mandatario sostuvo que aún no tiene decisión tomada.

"Todavía, estoy más bien recibiendo opiniones con los líderes que vamos a convocar y le pido al periodismo también que nos ayude para tener un hombre dialogante que permita ser el artífice de todos los ministros que puedan acelerar las soluciones para el país", puntualizó.

En tal sentido, el sucesor de José Jerí Oré sostuvo que cuando se tiene un premier "que no sabe consensuar vienen los problemas fundamentales en Palacio de Gobierno".

¿Indultará a Pedro Castillo?

El presidente interino no descartó la posibilidad de indultar al exmandatario Pedro Castillo, quien se encuentra condenado a más de 11 años de cárcel por el caso 'Golpe de Estado'.

"Nadie me lo ha pedido hasta el momento, no he pedido ningún contacto sobre el particular y, en segundo lugar, porque es un asunto que todavía está judicializado en el Poder Judicial, entiendo que hay una apelación del expresidente Pedro Castillo y está buscando, incluso su absolución", mencionó.

Como vemos, el flamante presidente de la república, José María Balcázar, dejó en claro que no es comunista y que, por el contrario, aseguró que en su Gobierno lo que existe es voluntad política para establecer diálogos con los diversos sectores del país.